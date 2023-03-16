Субсидии и льготы — как назначают помощь в 2023 году

ПФУ с начала года назначил помощь для почти 200 тысяч заявлений

В 2023 году вопросом назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается исключительно Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С начала года он назначил помощь почти для 200 тысяч заявлений.

Об этом рассказали в ПФУ.

Как назначают субсидии и льготы

Как рассказала руководитель департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, соцуслуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко, Фонд обработал почти 200 тысяч заявлений на назначение жилищных субсидий и льгот, а также около 300 тысяч заявлений по перерасчету ранее назначенных льгот.

В общей сложности жилищные субсидии и льготы получают более 2,6 млн украинцев.

Какие трудности с назначением субсидий

До 30 января Фонд принимал документы от органов социальной защиты, которые своевременно не были проработаны. То есть речь идет о тех документах, по которым не было принято решение о назначении субсидий и льгот. Также к нам поступали документы от людей, от ЦНАПов, органов местного самоуправления. В общей сложности мы приняли более 200 тыс. комплектов документов на назначение льгот и субсидий. На сегодняшний день почти все они проработаны", — отметила представительница ПФУ.

Она сообщила, что на обработку документов ПФУ отведено только 10 дней после поступления информации от поставщика услуг по тарифам и данным о доходах домохозяйства, что обратилось с заявлением по назначению субсидии.

"Только мы получаем такую информацию, у нас есть 10 дней на ее обработку. Но мы стараемся не медлить, а берем в работу сразу после поступления. Ведь понимаем, какое внимание приковано к нам в связи с возложением новых обязанностей на Пенсионный фонд", — отметила она.

Автоматическое назначение субсидий

Украинцам, получавшим субсидии в предыдущем отопительном сезоне, их переназначили автоматически. Однако обновить информацию о себе нужно, если она изменилась.

При этом новых счетов в банках для выплаты субсидий открывать не нужно, ведь все необходимые данные о субсидиантах ПФУ получает автоматически.

Документы для получения субсидии

Для назначения субсидии нужно подать:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справку о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

договор о найме жилья (при наличии);

документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Во время отопительного сезона субсидию назначают, начиная с месяца поступления этих документов в уполномоченный орган.

Учитывают ли доход выплаты ВПЛ

Выплаты переселенцам, помощь за размещение ВПЛ по программе "Прихисток" и другие виды международных пособий не относят гражданам к среднемесячному совокупному доходу под назначение субсидии.

Когда могут лишить субсидии

Среди причин лишения жилищной субсидии — смена места жительства. Также лишить субсидии могут из-за задолженности по оплате коммуналки. Если просрочено больше трех месяцев задолженности, а общая сумма превышает 680 гривен.

Остаться без жилищных субсидий также могут те, кто сообщил неправильный размер доходов, занизил их, приобрел дорогие товары или услуги, получил право собственности более чем на 50 тысяч гривен.

Напомним, в Украине некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги неизбежно изменятся. Это произойдет после завершения отопительного сезона.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.