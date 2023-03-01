Чи повинні українці платити за газ, якщо в будинку жили окупанти — роз'яснення Нафтогазу

Варто зберігати квитанції сплачених рахунків

Українці, які знаходяться під окупацією, але продовжують користуватися послугами "Нафтогазу" мають платити за газ та передавати показники лічильника.

Про це йдеться в матеріалі "Апостроф" з посиланням на представників компанії "Нафтогаз".

Коли треба передавати показники лічильника

Зазначається, що це необхідно робити кожного місяця з 1 по 5 число включно. Оскільки розрахунок суми до оплати за газопостачання проводиться тільки на базі даних від облгазу, то якщо не передати показники вчасно, облгаз фіксує граничні показники лічильника.

Як можна передати показники

Передавати показники лічильника можна:

безпосередньо в офісі облгазу;

через скриньки для передання показників лічильників газу, які розташовані по місту;

через контролерів, які відвідують домогосподарства клієнтів;

через родичів/друзів, які мають доступ до чат-ботів або телефону облгазу.

Чи зобов'язані платити за газ жителі окупованих територій

Ті українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, але продовжують отримувати газ від "Нафтогазу", мають платити за цю послугу, якщо вони мають таку можливість. Якщо людина не може сплачувати послуги, розрахуватися за газ можна буде вже після деокупації.

У компанії радять все одно фіксувати показники лічильника та обліковувати споживання аби надалі була змога коректно розрахуватися. Також варто зберігати квитанції сплачених рахунків, щоб уникнути можливих проблем.

Важливо: окупанти не мають жодного відношення до надання відповідних послуг. Якщо в окупаційних адміністраціях повідомляють, що за газ можна не платити або пропонують платити лише рублями та "своїм" компаніям, то намагатися ігнорувати ці "рекомендації", якщо це не становитиме загрози життю та здоров’ю, рекомендують українцям.

Як сплачувати за газ на тимчасово окупованій території

Якщо є можливість сплачувати за газ, то це можна зробити в один з таких способів:

передати номер особового рахунку близькій людині, що проживає на підконтрольній Україні території;

через особистий кабінет my.gas.ua;

через чат-бот GASUA у Viber, Telegram чи месенджер Facebook;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайти банків та їхні мобільні застосунки;

через каси у відділеннях банків чи "Укрпошти".

Що робити після деокупації

Після деокупації мешканці можуть безперешкодно актуалізувати свої показники та стан рахунків без візиту до відділу обслуговування.

Якщо газ продовжує надходити, то просто треба продовжувати сплачувати квитанції за нього у звичному режимі. Якщо немає мобільного зв’язку та інтернету, оплатити квитанції можна особисто у відділеннях банків чи Укрпошти.

Якщо газові труби до домогосподарства зруйновані, то необхідно подати заявку облгазу з проханням відновити газопостачання та здійснити перерахунки за період, коли газ не доставляли через пошкодження.

Якщо у будинку жили російські військові та накопичився борг за газ

Якщо в оселі жили російські окупанти, то може бути борг за споживання не тільки газу, а й електроенергії, води тощо. На жаль офіційного алгоритму дій у таких випадках досі немає.

Фахівці галузі радять звернутися до однієї з цих установ:

місцева влада. Необхідно надати інформацію про факт і терміни проживання загарбників у будинку;

управління соціального захисту або до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу військово-цивільної адміністрації. Також надати всю наявну інформацію та факти про проживання оккупантів у вашому будинку;

міськгаз чи облгаз. Надати їм показники лічильника до появи в будинку російських військових та після деокупації.

Також допомогти вирішити цю ситуацію та не платити борг може довідка ВПО, яка підтверджує, що громадянин тимчасово не проживав за відповідною адресою.

Нагадаємо, ми писали, що українці відсуджують у газових компаній десятки тисяч гривень через відключення природного газу. Зокрема, домогтися відшкодування моральної шкоди вдалося харків'янину.

Раніше ми повідомляли, що громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.