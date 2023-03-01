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Если ваш дом в оккупации: как украинцам платить коммуналку

1 марта 2023 19:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Должны ли украинцы платить за газ, если в доме жили оккупанты — разъяснение Нафтогаза
Следует хранить квитанции оплаченных счетов
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Украинцы, которые находятся под оккупацией, но продолжают пользоваться услугами "Нафтогаза", должны платить за газ и передавать показатели счетчика.

Об этом говорится в материале "Апостроф" со ссылкой на представителей компании "Нафтогаз".

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Когда нужно передавать показатели счетчика

Это необходимо делать каждый месяц с 1 по 5 число включительно. Поскольку расчет суммы к оплате за газоснабжение производится только на базе данных от облгаза, то есть если не передать показатели вовремя, облгаз фиксирует предельные показатели счетчика.

Как передать показатели

Передавать показатели счетчика можно:

  • непосредственно в офисе облгаза;
  • через ящики для передачи показателей счетчиков газа, расположенных по городу;
  • через контролеров, посещающих домохозяйства клиентов;
  • через родственников/друзей, имеющих доступ к чат-ботам или телефону облгаза.

Как передать показатели счетчика за газ

Обязаны ли платить за газ жители оккупированных территорий

Те украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, но продолжают получать газ от "Нафтогаза", должны платить за эту услугу, если у них есть такая возможность. Если человек не может платить за услуги, рассчитаться за газ можно будет уже после деоккупации.

В компании советуют все равно фиксировать показатели счетчика и учитывать потребление, чтобы в дальнейшем была возможность корректно рассчитаться. Также следует хранить квитанции оплаченных счетов во избежание возможных проблем.

Важно: окупанты не имеют никакого отношения к предоставлению соответствующих услуг. Если в оккупационных администрациях сообщают, что за газ можно не платить или предлагают платить только рублями и "своим" компаниям, то стоит пытаться игнорировать эти "рекомендации", если это не будет представлять угрозу жизни и здоровью, рекомендуют украинцам.

Обязаны платить за газ жители оккупированных территорий

Как платить за газ на временно оккупированной территории

Если есть возможность платить за газ, то это можно сделать одним из следующих способов:

  • передать номер лицевого счета близкому человеку, проживающему на подконтрольной Украине территории;
  • через личный кабинет my.gas.ua;
  • через чат-бот GASUA в Viber, Telegram или мессенджер Facebook;
  • через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;
  • через сайты банков и их мобильные приложения;
  • через кассы в отделениях банков или "Укрпочты".

Как платить за газ на временно оккупированной территории

Что делать после деоккупации

После деоккупации жители могут беспрепятственно актуализировать свои показатели и состояние счетов без визита в отдел обслуживания.

Если газ продолжает поступать, то просто нужно продолжать платить квитанции за него в обычном режиме. Если нет мобильной связи и Интернета, оплатить квитанции можно лично в отделениях банков или Укрпочты.

Если газовые трубы в домохозяйство разрушены, то необходимо подать заявку облгазу с просьбой возобновить газоснабжение и произвести перерасчеты за период, когда газ не доставляли из-за повреждений.

Если в доме жили российские военные и накопился долг за газ

Если в доме жили российские военные и накопился долг за газ

Если в доме жили российские оккупанты, то может быть долг за потребление не только газа, но и электроэнергии, воды и т.д. К сожалению, официального алгоритма действий в таких случаях до сих пор нет.

Специалисты отрасли советуют обратиться в одно из этих учреждений:

  • местные власти. Необходимо предоставить информацию о факте и сроках проживания захватчиков в доме;
  • управления социальной защиты или в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса военно-гражданской администрации. Также предоставить всю имеющуюся информацию и факты о проживании окупантов в вашем доме;
  • горгаз или облгаз. Предоставить им показатели счетчика до появления в доме российских военных и после деоккупации.

Также помочь разрешить эту ситуацию и не платить долг может справка ВПЛ, подтверждающая, что гражданин временно не проживал по соответствующему адресу.

Напомним, мы писали, что украинцы отсуживают у газовых компаний десятки тысяч гривен из-за отключения природного газа. В частности, добиться возмещения морального ущерба удалось харьковчанину.

Ранее мы сообщали, что граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на сумму 35,35 млрд. гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

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