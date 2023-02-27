Відключення газу — українці судяться з комунальниками

Зокрема, домогтися відшкодування моральної шкоди вдалося харків'янину

Українці відсуджують у газових компаній десятки тисяч гривень через відключення природного газу. Зокрема, домогтися відшкодування моральної шкоди вдалося харків'янину.

Про це свідчить рішення Першотравневого міського районного суду Харківської області, пише Obozrevatel.

Деталі справи

Згідно з рішенням суду, "Харківгаз" зобов'язаний заплатити клієнту 50 тисяч гривень компенсації моральної шкоди за незаконне відключення "блакитного палива".

З матеріалів справи випливає, що "Харківгаз" відключив у квартирі позивача газ через "проблеми" з лічильником. Співробітники компанії "загубили" пристрій обліку, тому клієнту довелося самостійно купити новий.

Рішення суду

Захисту позивача вдалося довести в суді, що йому незаконно відключили газ, і він був змушений купувати лічильник.

Суд зобов'язав комунальників заплатити клієнту: 920 грн за втрачений лічильник, 875 грн — компенсації за новий пристрій, 1135 грн судового збору, а також 50 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.

"Визнати протиправними дії акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" щодо припинення газопостачання до квартири, розташованої за вказаною адресою... Стягнути з акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" моральну шкоду, заподіяну протиправними діями відповідача, у розмірі 50 тисяч гривень", — вказано у судовому рішенні.

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