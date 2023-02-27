Відключення газу — українці судяться з комунальниками

Відключення газу споживачам: як українці відсуджують у комунальників десятки тисяч гривень
Українці відсуджують у газових компаній десятки тисяч гривень через відключення природного газу. Зокрема, домогтися відшкодування моральної шкоди вдалося харків'янину.
Про це свідчить рішення Першотравневого міського районного суду Харківської області, пише Obozrevatel.
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Деталі справи
Згідно з рішенням суду, "Харківгаз" зобов'язаний заплатити клієнту 50 тисяч гривень компенсації моральної шкоди за незаконне відключення "блакитного палива".
З матеріалів справи випливає, що "Харківгаз" відключив у квартирі позивача газ через "проблеми" з лічильником. Співробітники компанії "загубили" пристрій обліку, тому клієнту довелося самостійно купити новий.
Рішення суду
Захисту позивача вдалося довести в суді, що йому незаконно відключили газ, і він був змушений купувати лічильник.
Суд зобов'язав комунальників заплатити клієнту: 920 грн за втрачений лічильник, 875 грн — компенсації за новий пристрій, 1135 грн судового збору, а також 50 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.
"Визнати протиправними дії акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" щодо припинення газопостачання до квартири, розташованої за вказаною адресою... Стягнути з акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" моральну шкоду, заподіяну протиправними діями відповідача, у розмірі 50 тисяч гривень", — вказано у судовому рішенні.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні громадянам надали можливість відстежувати роботу судів, адже Державна судова адміністрація відкрила більше відомостей. Згідно з ними, у цивільних спорах найбільше справ стосуються стягнення боргів за оплату комунальних послуг.
Громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.
Також ми писали, що в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за електроенергію. Хоч заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.