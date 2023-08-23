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Кабмін затвердив тарифи на тепло взимку: коли зміняться ціни

23 серпня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на тепло в Україні — Кабмін затвердив ціни на зиму
Засідання Кабміну. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

Таке рішення затвердив Кабінет міністрів України (КМУ).

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За словами прем’єра Дениса Шмигаля, уряд продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до кінця опалювального сезону.

Реалізовуватимуть "блакитне паливо" постачальникам тепла для населення за фіксованою вартістю — 7,4 тис. грн за одну тисячу кубічних метрів.

Як зазначається, відповідне рішення є одним із заходів з підготовки до холодного періоду.

"Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", — наголосив очільник уряду.

Коли зміняться ціни на газ

В Україні на час воєнного стану встановлено заборону на підвищення трьох житлово-комунальних тарифів. Йдеться про вартість природного газу, гарячого вододопостачання та опалення. Однак, її можуть скасувати з 2025 року, згідно з прогнозами Національного банку України (НБУ).

У НБУ розраховують, що скасування мораторію не буде одномоментним, заборони будуть знімати поступово протягом кількох років, при цьому із розширенням соцпідтримки найбільш незахищених українців.

Водночас, інші види комунальних послуг, на які не поширюється заборона, почнуть дорожчати раніше. Тобто холодне водопостачання та електрична енергія.

Тарифи на "комуналку" у 2023-му

Державна служба статистики повідомляє, що упродовж року (з липня минулого по липень поточного року) найсуттєвіше підвищились ціни на електроенергію — на 69,7%. Послуга з прибирання побутових відходів — на 14,3%, утримання та ремонт житла — на 10,6%.

Також дещо подорожчали такі послуги:

  • на 2,7% зросла у вартості послуга з управління багатоквартирними будинками;
  • на 0,8% — водопостачання;
  • на 0,7% — каналізація.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в країні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.

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