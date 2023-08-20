Тарифи на газ, опалення та гарячу воду підвищать — відомі терміни

Газова плита. Фото: google.com

В Україні заборону на підвищення трьох житлово-комунальних тарифів можуть скасувати з 2025 року. Йдеться про ціни на природний газ, гаряче вододопостачання та опалення.

Такі прогнози озвучили у Національному банку України (НБУ).

Читайте також:

Скасування мораторію на "комуналку"

У Нацбанку розраховують, що скасування мораторію на підвищення тарифів не буде одномоментним. Заборони зніматимуть поступово упродовж кількох років разом із розширенням соціальної підтримки найбільш незахищених громадян.

При цьому інші види комунальних послуг, на які не поширюється мораторій, почнуть дорожчати раніше. Йдеться про холодне водопостачання та електричну енергію.

Представники Нацбанку, коментуючи підвищення цін на електроенергію, заявили, що тариф змінився з 1 червня 2023 року для населення сильніше, ніж розраховував регулятор. Однак це не похитнуло загальну тенденцію з уповільнення адміністративної інфляції — зростання цін на товари та послуги, що регулює держава. Зокрема, цьогоріч темпи зростання адміністративних цін скоротилися до 12,5%.

Які тарифи можуть підвищитися у 2024 році

За інформацією Міністерства енергетики, в Україні тарифи на електричну енергію для побутових споживачів під час опалювального сезону будуть стабільні. Проте не виключають подальше зростання цін у 2024 році. Відтак, восени та взимку громадяни платитимуть за електрику 2,64 грн за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

"Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", — заявили у відомстві.

Тарифи на холодне водопостачання вирішили не підвищувати.

Як змінилися тарифи у 2023-му

За інформацією Державної служби статистики, протягом року (з липня 2022-го по липень 2023-го) найсуттєвіше зросли ціни на електричну енергію — на 69,7%. Далі йде послуга з вивезення побутових відходів — на 14,3%. На третьому місці — утримання та ремонт житла. Ціни зросли на 10,6%.

Незначно подорожчали послуги:

на 2,7% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 0,8% — водопостачання;

на 0,7% — каналізація.

Ціна на природний газ не змінилася. Тоді як гаряча вода та опалення за рік дещо подешевшали. Ціна знизилась на 0,2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.

Також ми писали, що в українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.