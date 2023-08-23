Тарифы на тепло в Украине — Кабмин утвердил цены на зиму

Заседание Кабмина. Фото: google.com

В Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

Такое решение утвердил Кабинет Министров Украины (КМУ).

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По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство продлило действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до конца отопительного сезона.

Будут реализовывать "голубое топливо" поставщикам тепла для населения по фиксированной стоимости — 7,4 тыс. грн за одну тысячу кубических метров.

Как отмечается, соответствующее решение является одной из мер по подготовке к холодному периоду.

"Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", — подчеркнул глава правительства.

Когда изменятся цены на газ

В Украине на время военного положения установлен запрет на повышение трех жилищно-коммунальных тарифов. Речь идет о стоимости природного газа, горячего водоснабжения и отопления. Однако его могут отменить с 2025 года, согласно прогнозам Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ рассчитывают, что отмена моратория не будет сиюминутной, запреты будут снимать постепенно в течение нескольких лет, при этом с расширением соцподдержки наиболее незащищенных украинцев.

В то же время другие виды коммунальных услуг, на которые не распространяется запрет, начнут дорожать раньше. То есть холодное водоснабжение и электрическая энергия.

Тарифы на "коммуналку" в 2023 году

Государственная служба статистики сообщает, что в течение года (с июля прошлого по июль текущего года) существенно повысились цены на электроэнергию — на 69,7%. Услуга по уборке бытовых отходов — на 14,3%, содержание и ремонт жилья — на 10,6%.

Также несколько подорожали следующие услуги:

на 2,7% выросла в стоимости услуга по управлению многоквартирными домами;

на 0,8% — водоснабжение;

на 0,7% — канализация.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в стране в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.