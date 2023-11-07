Кто может получить субсидию на 100% стоимости коммуналки

Кто может получить субсидию на полную стоимость коммуналки
Некоторые категории граждан Украины могут рассчитывать на компенсацию 100% расходов на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Кто может рассчитывать на скидку 100%
Компенсацию в размере 100% стоимости коммунальных услуг могут получить граждане, работающие в музеях, учебных заведениях и заведениях культуры. Важно, что указанные работники должны проживать и работать в сельской местности.
Речь идет о таких специальностях:
- библиотекарь;
- медик;
- педагог;
- специалист, занимающийся защитой растений;
- фармацевт.
Такую же компенсацию получают граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей, независимо от места жительства.
На что можно получить полную компенсацию от государства
Компенсацию в размере 100% стоимости можно получить на оплату:
- сжиженного газа;
- дров;
- топливных брикетов;
- жидкого бытового топлива.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как жильцы многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Энергодом".
Напомним, в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается. Еще в конце лета Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление о так называемом продолжении действия возложения специальных обязанностей на участников рынка природного газа.
С 2024 года стоимость газа и других коммунальных услуг может возрасти. В частности может измениться стоимость доставки природного газа.
Вместе с тем в ноябре 2023 года некоторые потребители не должны будут платить за доставку газа. Оплата будет начисляться только за функционирующее газовое оборудование.
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