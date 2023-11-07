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Кто может получить субсидию на полную стоимость коммуналки

7 ноября 2023 23:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кто может получить субсидию на 100% стоимости коммуналки
Коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые категории граждан Украины могут рассчитывать на компенсацию 100% расходов на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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Компенсацию в размере 100% стоимости коммунальных услуг могут получить граждане, работающие в музеях, учебных заведениях и заведениях культуры. Важно, что указанные работники должны проживать и работать в сельской местности.

Речь идет о таких специальностях:

  • библиотекарь;
  • медик;
  • педагог;
  • специалист, занимающийся защитой растений;
  • фармацевт.

Такую же компенсацию получают граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей, независимо от места жительства.

На что можно получить полную компенсацию от государства

Компенсацию в размере 100% стоимости можно получить на оплату:

  • сжиженного газа;
  • дров;
  • топливных брикетов;
  • жидкого бытового топлива.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как жильцы многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Энергодом".

Напомним, в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается. Еще в конце лета Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление о так называемом продолжении действия возложения специальных обязанностей на участников рынка природного газа.

С 2024 года стоимость газа и других коммунальных услуг может возрасти. В частности может измениться стоимость доставки природного газа.

Вместе с тем в ноябре 2023 года некоторые потребители не должны будут платить за доставку газа. Оплата будет начисляться только за функционирующее газовое оборудование.

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