Хто з українців може платити за комунальні послуги менше

Платіжки за комунальні послуги та готівка. Фото: google

Частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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Як отримати пільгу

Повідомляється, що учасники бойових дій можуть розраховувати на знижку, незалежно від доходу.

Для отримання пільги необхідно:

подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП), а також про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

повідомляти уповноважений орган про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. У випадку зміни у складі родини чи місця проживання, пільговик повинен повторно подати заяву;

Варто відзначити, що дані пільги призначають особам довічно. Однак, якщо пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом для приготування їжі, то для того, щоб отримати знижку, потрібно звертатися у спеціальні органи щорічно.

Як подати документи

Відомо, що документи можна подати дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

"Заява з необхідними документами подається до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту або ЦНАПу", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, чи можуть списати борги за комунальні послуги ВПО.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передавання показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.