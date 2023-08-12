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Хто з українців може платити за комунальні послуги у чотири рази менше

12 серпня 2023 14:27
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Козюк Тетяна
редактор
Хто з українців може платити за комунальні послуги менше
Платіжки за комунальні послуги та готівка. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Частина українців можуть платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%. 

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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Як отримати пільгу

Повідомляється, що учасники бойових дій можуть розраховувати на знижку, незалежно від доходу. 

Для отримання пільги необхідно:

  • подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП), а також про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • повідомляти уповноважений орган про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. У випадку зміни у складі родини чи місця проживання, пільговик повинен повторно подати заяву;

Варто відзначити, що дані пільги призначають особам довічно. Однак, якщо пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом для приготування їжі, то для того, щоб отримати знижку, потрібно звертатися у спеціальні органи щорічно. 

Як подати документи

Відомо, що документи можна подати дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

"Заява з необхідними документами подається до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту або ЦНАПу", — йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали, чи можуть списати борги за комунальні послуги ВПО.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передавання показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.

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