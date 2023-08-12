Кто из украинцев может платить за коммунальные услуги меньше

Кто из украинцев может платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше
Часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как получить льготу
Сообщается, что участники боевых действий могут рассчитывать на скидку вне зависимости от дохода.
Для получения льготы необходимо:
- подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а также предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- сообщать уполномоченный орган об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. В случае изменения в составе семьи или места жительства льготник должен повторно подать заявление;
Следует отметить, что данные льготы назначаются лицам пожизненно. Однако если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, то для того, чтобы получить скидку, нужно обращаться в специальные органы ежегодно.
Как подать документы
Известно, что документы можно подать дистанционно через официальный вебсайт Минсоцполитики или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
"Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего населенного пункта или ЦНАПа", — говорится в сообщении.
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Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Существует несколько вариантов.