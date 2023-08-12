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Кто из украинцев может платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше

12 августа 2023 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кто из украинцев может платить за коммунальные услуги меньше
Платежки за коммунальные услуги и наличные деньги. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Как получить льготу

Сообщается, что участники боевых действий могут рассчитывать на скидку вне зависимости от дохода.

Для получения льготы необходимо:

  • подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а также предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • сообщать уполномоченный орган об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. В случае изменения в составе семьи или места жительства льготник должен повторно подать заявление;

Следует отметить, что данные льготы назначаются лицам пожизненно. Однако если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, то для того, чтобы получить скидку, нужно обращаться в специальные органы ежегодно.

Как подать документы

Известно, что документы можно подать дистанционно через официальный вебсайт Минсоцполитики или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

"Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего населенного пункта или ЦНАПа", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали, могут ли списать долги за коммунальные услуги ВПЛ.

Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Существует несколько вариантов.

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