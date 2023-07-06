Комуналка під час війни — юристи розповіли, чи можна не платити

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Юристи розповіли про те, чи можна не оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги (ЖКП) під час воєнного стану. Також уточнили, чи передбачене за це покарання.

Про це йдеться у групі "Юридичний порадник для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Там зазначили, що згідно із законом "Про житлово-комунальні послуги" споживачі зобовʼязані оплачувати комунальні рахунки за затвердженими цінами/тарифами у терміни, встановлені відповідно до договорів. Водночас на період воєнного стану Кабінет міністрів України (КМУ) запровадив деякі помʼякшення у сфері оплати "комуналки".

Зокрема, до завершення дії воєнного стану в країні під забороною:

нараховування та стягнення неустойки (штрафу чи пені), суми інфляційних нарахувань, відсотки річних, за борг, утворений за несвоєчасну чи неповну оплату за комунальні послуги;

припинення/призупинення надання послуг ЖКГ населенню у разі неоплати чи неповної оплати.

При цьому це не звільняє споживачів від обовʼязку платити за житлово-комунальні послуги.

Хто може не оплачувати ЖКП

Споживачі можуть не оплачувати комунальні послуги за період, коли вони не користувалися послугами ЖКП (за відсутності приладів обліку) через тривалу відсутність більш ніж 30 календарних днів за умови, що є документальне підтвердження.

Українці мають право не оплачувати "комуналку", якщо послуги не надавалися.

Споживачі можуть розраховувати на зменшення розміру платежів, якщо послуги надавались не в повному обсязі.

Забороняється стягнення боргу за комунальні послуги, який утворений після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій чи тимчасової окупації територій, включених до списку Мінреінтеграції, за умови, що є документальне підтвердження, що споживачі залишили місце свого проживання.

Таким чином, надавачі комунальних послуг мають право:

попереджати споживачів про наявність боргу та вимагати його оплатити;

у разі несплати боргу добровільно мають звертатися до суду із позовом про його стягнення, що виник до 24 лютого 2022 року;

у разі неоплати заборгованості можуть звертатися до суду із позовом про стягнення боргу, що виник після 24 лютого 2022 року на територіях, які не входять до списку Мінреінтеграції.

Водночас не мають права нараховувати та стягувати неустойку (штраф та пеню), інфляційні нарахування, проценти річних, за борг, утворений за несплату ЖКП.

Юристи додають, що якщо надавач комунальних послуг подав позов до суду та заявив незаконні вимоги, споживач має право подати до суду відзив на позовну заяву, спростувавши вимоги.

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