Шмигаль різко відреагував на рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду.

Про це Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

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"Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення", — розповів Шмигаль.

Він наголосив, що такі рішення не прийнятні та не погоджені з Кабміном. За словами Шмигаля, всі повинні діяти єдиною командою під час війни.

"Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду", — наголосив прем'єр.

Сьогодні, 1 липня, Шмигаль дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо перегляду рішень на підвищення тарифів.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні підвищення цін у 2023 році через обстріли неминуче не лише на електроенергію, а й на холодну воду та водовідведення. Цей тариф не переглядали близько 1,5 року.

Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.