Коммуналка во время войны — юристы рассказали, можно ли не платить

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Юристы рассказали о том, можно ли не оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во время военного положения. Также уточнили, предусмотрено ли за это наказание.

Об этом говорится в группе "Юридический советчик для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что предусматривает законодательство

Там отметили, что согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" потребители обязаны оплачивать коммунальные счета по утвержденным ценам/тарифам в сроки, установленные в соответствии с договорами. В то же время на период военного положения Кабинет Министров Украины (КМУ) ввел некоторые смягчения в сфере оплаты "коммуналки".

В частности, до завершения действия военного положения в стране под запретом:

начисление и взыскание неустойки (штрафа или пени), суммы инфляционных начислений, проценты годовых за долг, образованный за несвоевременную или неполную оплату за коммунальные услуги;

прекращение/приостановка предоставления услуг ЖКХ населению в случае неоплаты или неполной оплаты.

При этом это не освобождает потребителей от обязанности платить жилищно-коммунальные услуги.

Кто может не оплачивать ЖКУ

Потребители могут не оплачивать коммунальные услуги за период, когда они не пользовались услугами ЖКУ (при отсутствии приборов учета) из-за длительного отсутствия более 30 календарных дней при условии, что есть документальное подтверждение.

Украинцы имеют право не оплачивать коммуналку, если услуги не предоставлялись.

Потребители могут рассчитывать на уменьшение размера платежей, если услуги предоставлялись не в полном объеме.

Запрещается взыскание долга за коммунальные услуги, созданного после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в список Минреинтеграции, при условии, что есть документальное подтверждение, что потребители покинули место своего проживания.

Таким образом, поставщики коммунальных услуг имеют право:

предупреждать потребителей о наличии долга и требовать его оплатить;

в случае неуплаты долга добровольно должны обращаться в суд с иском о его взыскании, возникший до 24 февраля 2022 года;

в случае неоплаты задолженности могут обращаться в суд с иском о взыскании долга, возникшего после 24 февраля 2022 года на территориях, не входящих в список Минреинтеграции.

В то же время не имеют права начислять и взимать неустойку (штраф и пеню), инфляционные начисления, проценты годовых за долг, образовавшийся за неуплату ЖКУ.

Юристы добавили, что если поставщик коммунальных услуг подал иск в суд и заявил незаконные требования, потребитель имеет право подать в суд отзыв на исковое заявление, опровергнув требования.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, рассчитаться за газ стало еще проще. Это можно сделать в терминалах самообслуживания Ощадбанка.

Ранее в ГК "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.