Комунальні рахунки на газ за травень — Нафтогаз зробив важливе попередження

Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка надає послуги 98% населення, розповіли про те, що вже сформували та розіслали оновлені комунальні рахунки за спожитий ресурс у травні поточного року. Також зауважили, що розрахуватися стало ще простіше — це можна зробити у терміналах самообслуговування Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

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Як оплатити нові рахунки

У Нафтогазі зауважили, що загалом є кілька способів одержати нову комунальну платіжку. Найлегше — на офіційному сайті компанії в особистому кабінеті. Проте тепер послуги доступні у терміналах самообслуговування партнера Нафтогазу — Ощадбанку.

Завдяки сервісу можна оперативно отримати потрібну платіжку та здійснити розрахунок за спожите "блакитне паливо" одразу в терміналі.

Тепер клієнти можуть формувати та друкувати:

рахунки за спожитий природний газ;

акти звірки розрахунків;

довідки про відсутність боргу.

При цьому послуга є безкоштовною для клієнтів Нафтогазу. Для того, щоб скористатися, потрібно просто ввести особовий рахунок, а також прізвище на екрані термінала. Після оплати сформований документ можна роздрукувати.

Також у компанії оприлюднили посилання на мапу з найближчими терміналами Ощадбанку.

Раніше у Нафтогазі зазначили, що компанія почала співпрацювати з кол-центрами "Газмережі". Тепер клієнти всю необхідну інформацію можуть передавати якісніше, як заявлено. Послугу впровадили на базі сервісу my.gas.ua.

Більше про платіжки

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".