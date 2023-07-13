Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Комуналка задарма: ПФУ назвав п'ять категорій громадян arrow

Комуналка задарма: ПФУ назвав п'ять категорій громадян

13 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Право на комунальні пільги — ПФУ назвав п'ять категорій громадян
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні, окрім військовослужбовців та їхніх сімей, на пільгу у 100% на оплату комунальних послуг мають право ще кілька категорій громадян. Безплатна комуналка передбачена для деяких жителів сільської місцевості.  

Про це поінформували у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

П'ять пільгових категорій громадян

Як зазначили фахівці ПФУ, на таку знижку мають право сільські жителі, які в минулому працювали за професіями:

  • педагогічний працівник;
  • медичний та фармацевтичний співробітник;
  • спеціаліст із захисту рослин;
  • співробітник музею, бібліотеки;
  • співробітник державного чи комунального закладу культури, навчального закладу сфери культури.

При цьому пільгу у 100% на оплату комуналки та придбання твердого й рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, надають тільки пенсіонерові, який працював за вищевказаними спеціальностями у сільській місцевості, а не для членів його родини.

Водночас такий розмір пільги нададуть не всім, а лише тим, у кого низький дохід. Так, пільгу надають, якщо розмір середньомісячного доходу родини за попередні шість місяців, в розрахунку на одну людину, не більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (цього року це — 3,76 тис. грн). Пільга надається на період 12 місяців з місяця визначення відповідного права, додали у Пенсійному фонді.

Які необхідні документи для пільги

Громадянин повинен надати довідку чи записи у власній трудовій книжці, де інформація свідчить про роботу у сільській місцевості за вищепереліченими спеціальностями.

Також потрібно написати заяву на надання пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива чи скрапленого газу. Необхідні документи, які підтверджують проживання громадянина у сільській місцевості.

Заяву та пакет документів потрібно подавати у Пенсійний Фонд онлайн чи особисто.

Нагадаємо, в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Також ми писали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз