Право на комунальні пільги — ПФУ назвав п'ять категорій громадян

Комуналка задарма: ПФУ назвав п'ять категорій громадян
В Україні, окрім військовослужбовців та їхніх сімей, на пільгу у 100% на оплату комунальних послуг мають право ще кілька категорій громадян. Безплатна комуналка передбачена для деяких жителів сільської місцевості.
Про це поінформували у Пенсійному фонді України (ПФУ).
П'ять пільгових категорій громадян
Як зазначили фахівці ПФУ, на таку знижку мають право сільські жителі, які в минулому працювали за професіями:
- педагогічний працівник;
- медичний та фармацевтичний співробітник;
- спеціаліст із захисту рослин;
- співробітник музею, бібліотеки;
- співробітник державного чи комунального закладу культури, навчального закладу сфери культури.
При цьому пільгу у 100% на оплату комуналки та придбання твердого й рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, надають тільки пенсіонерові, який працював за вищевказаними спеціальностями у сільській місцевості, а не для членів його родини.
Водночас такий розмір пільги нададуть не всім, а лише тим, у кого низький дохід. Так, пільгу надають, якщо розмір середньомісячного доходу родини за попередні шість місяців, в розрахунку на одну людину, не більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (цього року це — 3,76 тис. грн). Пільга надається на період 12 місяців з місяця визначення відповідного права, додали у Пенсійному фонді.
Які необхідні документи для пільги
Громадянин повинен надати довідку чи записи у власній трудовій книжці, де інформація свідчить про роботу у сільській місцевості за вищепереліченими спеціальностями.
Також потрібно написати заяву на надання пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива чи скрапленого газу. Необхідні документи, які підтверджують проживання громадянина у сільській місцевості.
Заяву та пакет документів потрібно подавати у Пенсійний Фонд онлайн чи особисто.
Нагадаємо, в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".
Також ми писали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.