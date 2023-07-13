Право на коммунальные льготы — ПФУ назвал пять категорий граждан

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине, кроме военнослужащих и их семей, на льготу в 100% на оплату коммунальных услуг имеют право еще несколько категорий граждан. Бесплатная коммуналка предназначена для некоторых жителей сельской местности.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отметили специалисты ПФУ, на такую скидку имеют право сельские жители, работавшие в прошлом по профессиям:

педагогический работник;

медицинский и фармацевтический сотрудник;

специалист по защите растений;

сотрудник музея, библиотеки;

сотрудник государственного или коммунального учреждения культуры, учебного заведения сферы культуры.

При этом льготу в 100% на оплату коммуналки и приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа, предоставляют только пенсионеру, работавшему по вышеуказанным специальностям в сельской местности, но не для членов его семьи.

В то же время, такой размер льготы предоставляют тоже не всем, а только тем, у кого низкий доход. Так, льготу предоставляют, если размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу (в этом году это — 3,76 тыс. грн). Льготу предоставляют на период 12 месяцев с месяца определение соответствующего права, добавили в Пенсионном фонде.

Какие необходимые документы для льготы

Гражданин должен предоставить справку или записи в собственной трудовой книжке, где информация свидетельствует о работе в сельской местности по вышеперечисленным специальностям.

Также нужно написать заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива или сжиженного газа. Необходимы документы, подтверждающие проживание гражданина в сельской местности.

Заявление и пакет документов необходимо подавать в Пенсионный фонд онлайн или лично.

Напомним, в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Также мы писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.