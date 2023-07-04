Оплата комуналки – українці мають право на 50% знижку

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Про це повідомляється на порталі ПФУ.

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Хто має право на знижку у 50%

Як зазначають у Пенсійному фонді, на пільгу зі сплати комунальних послуг мають право багатодітні родини. При цьому таку допомогу держава надає незалежно від виду житла, де вони мешкають, а також форми власності на нього. Йдеться про родини, де є троє і більше дітей. Знижку можна отримати на:

житло в рамках норм, що передбачає законодавство (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена родини, котра постійно живе у приміщенні/будинку, та плюс 10,5 кв. метра на сім’ю зверху);

комунальні послуги (постачання газу, електропостачання, низку інших послуг);

скраплений балонний газ для побутових потреб (в рамках норм та соціальних нормативів, встановлених урядом);

паливо (якщо у будинку немає центрального опалення).

Зазначену пільгу можуть надати за умови, що загальний обсяг середньомісячного сукупного доходу родини за попередні шість місяців (з розрахунку на одного члена), не більший за дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу. Цього року це 3,76 тис. грн.

Як отримати 50% знижку на комуналку

Громадяни мають надати документ, що підтверджує право багатодітної родини на отримання пільг. Йдеться про спеціальне посвідчення.

Подавати документи потрібно до Пенсійного фонду в один із наступних способів:

звернувшись у сервісний центр ПФУ чи до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради відповідних тергромад, центр надання адмінпослуг (ЦНАП);

через пошту на адресу органу фонду;

дистанційно — через сайт е-послуг ПФУ, мобільний застосунок фонду або портал держпослуг "Дія".

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні родинам, які витрачають на житлово-комунальні послуги більше 15% доходу, надають державну допомогу у вигляді субсидій. Проте є ще низка критеріїв, окрім рівня матеріального статку, які впливають на таке право.

Також ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.