Знижки на газ до 100% — хто з українців має право на пільги

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Про це інформує профільне видання "ГазПравда".

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Як зазначає видання, окремі категорії громадян згідно із вищевказаним законом отримали статус пільговиків. Йдеться про:

учасників бойових дій; учасників війни; осіб з інвалідністю внаслідок війни; членів родини загиблого (померлого) ветерана війни; осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною; батьків померлого громадянина з особливими заслугами; вдів (вдівців) громадян, які мали особливі заслуги.

Для кожної з категорій є певні особливості нарахування пільг у вигляді знижки на оплату послуг із газопостачання.

Законодавство передбачає різний відсоток знижки на "блакитне паливо" у межах середніх норм споживання залежно від пільгової категорії.

50% — надають пільгу для членів сім’ї загиблого/померлого ветерана війни, захисників України;

50% — для учасників війни;

75% — для учасник бойових дій;

100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

100% — для громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною;

100% — для батьків померлої особи з особливими заслугами;

100% — для вдів (вдівець) особи з особливими заслугами.

Водночас, деякі пільги надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини у розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує обсягу доходу, що дає право на податкову пільгу.

Згідно з пунктом 169.4.1. Податкового кодексу України, максимальну величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, розраховують наступним чином: розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатного громадянина на 1 січня звітного податкового року, множать на коефіцієнт 1,4, округлюють до найближчих 10 грн.

Тобто, цьогоріч середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за попередні пів року не може перевищувати 3,76 тис. грн. Винятком можуть бути наступні пільгові категорії:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

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Нагадаємо, 3 липня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

Також ми писали, що Нацкомісію та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.