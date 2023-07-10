Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Знижки на газ до 100%: хто з українців має право на великі пільги arrow

Знижки на газ до 100%: хто з українців має право на великі пільги

10 липня 2023 23:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Знижки на газ до 100% — хто з українців має право на пільги
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Про це інформує профільне видання "ГазПравда".

Читайте також:

Хто має право на знижки на газ

Як зазначає видання, окремі категорії громадян згідно із вищевказаним законом отримали статус пільговиків. Йдеться про:

  1. учасників бойових дій;
  2. учасників війни;
  3. осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  4. членів родини загиблого (померлого) ветерана війни;   
  5. осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  6. батьків померлого громадянина з особливими заслугами;
  7. вдів (вдівців) громадян, які мали особливі заслуги.

 Для кожної  з категорій є певні особливості нарахування пільг у вигляді знижки на оплату послуг із газопостачання.

Законодавство передбачає різний відсоток знижки на "блакитне паливо" у межах середніх норм споживання залежно від пільгової категорії.

  • 50% — надають пільгу для членів сім’ї загиблого/померлого ветерана війни,  захисників України;
  • 50% — для учасників війни;
  • 75% — для учасник бойових дій;
  • 100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • 100% — для громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • 100% — для батьків померлої особи з особливими заслугами;
  • 100%  — для вдів (вдівець) особи з особливими заслугами.

Водночас, деякі пільги надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини у розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує обсягу доходу, що дає право на податкову пільгу.

Згідно з пунктом 169.4.1. Податкового кодексу України, максимальну величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, розраховують наступним чином: розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатного громадянина на 1 січня звітного податкового року, множать на коефіцієнт 1,4, округлюють до найближчих 10 грн.

Тобто, цьогоріч середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за попередні пів року не може перевищувати 3,76 тис. грн. Винятком можуть бути наступні пільгові категорії:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, 3 липня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

Також ми писали, що Нацкомісію та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз