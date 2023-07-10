Знижки на газ до 100% — хто з українців має право на пільги

Знижки на газ до 100%: хто з українців має право на великі пільги
В Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".
Про це інформує профільне видання "ГазПравда".
Хто має право на знижки на газ
Як зазначає видання, окремі категорії громадян згідно із вищевказаним законом отримали статус пільговиків. Йдеться про:
- учасників бойових дій;
- учасників війни;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- членів родини загиблого (померлого) ветерана війни;
- осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- батьків померлого громадянина з особливими заслугами;
- вдів (вдівців) громадян, які мали особливі заслуги.
Для кожної з категорій є певні особливості нарахування пільг у вигляді знижки на оплату послуг із газопостачання.
Законодавство передбачає різний відсоток знижки на "блакитне паливо" у межах середніх норм споживання залежно від пільгової категорії.
- 50% — надають пільгу для членів сім’ї загиблого/померлого ветерана війни, захисників України;
- 50% — для учасників війни;
- 75% — для учасник бойових дій;
- 100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 100% — для громадян з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- 100% — для батьків померлої особи з особливими заслугами;
- 100% — для вдів (вдівець) особи з особливими заслугами.
Водночас, деякі пільги надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини у розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує обсягу доходу, що дає право на податкову пільгу.
Згідно з пунктом 169.4.1. Податкового кодексу України, максимальну величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, розраховують наступним чином: розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатного громадянина на 1 січня звітного податкового року, множать на коефіцієнт 1,4, округлюють до найближчих 10 грн.
Тобто, цьогоріч середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за попередні пів року не може перевищувати 3,76 тис. грн. Винятком можуть бути наступні пільгові категорії:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни.
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