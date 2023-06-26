Субсидії в Україні — Мінсоцполітики планує збільшити фінансування допомоги

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики України стверджують, що на фінансування допомоги з оплати житлово-комунальних послуг у державному бюджеті передбачено достатню суму коштів, однак у разі потреби готові підвищити витрати. Це може статися у випадку зростання кількості охочих отримувати субсидію.

Про це розповіла перша заступниця голови відомства Дарія Марчак в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Фінансування субсидій у 2023 році

За словами представниці Мінсоцполітики, в Україні з 1 червня поточного року підвищився тариф на електричну енергію, у відомстві очікували, що, відповідно, зросте і кількість тих, кому необхідна допомога на оплату комунальних послуг. Проте відтоді число субсидіантів практично не змінилося.

"Ми поки що не бачимо значного зростання кількості, однак, звісно, ми як уряд готові до цього", — зауважила заступниця голови міністерства.

Вона зазначила, що цього року на виплату житлових субсидій передбачено 37 мільярдів гривень, і цих коштів має вистачити. Проте за необхідності суму підвищать, а джерелом фінансування стане грошова підтримка міжнародних партнерів.

Водночас зросте загальна сума видатків, однак розраховувати на підвищення розміру виплат субсидіантам не варто.

Пришвидшення оформлення субсидії

В Україні станом на червень налічується 2,2 мільйона домогосподарств, яким надається субсидія. Під час опалювального сезону число субсидіантів може зрости.

З огляду на це, українці отримають можливість оформити субсидії значно швидше в рамках експериментального проєкту.

Так, громадяни зможуть оформлювати держдопомогу на оплату комунальних послуг "в один клік", без необхідності збирати різні довідки та заповнювати декларацію. Достатньо буде подати спрощений варіант заяви, вказавши про:

всіх членів домогосподарства, яке хоче отримати субсидію;

місце проживання;

реквізити рахунку у фінустанові (IBAN).

Після цього фахівці органів Пенсійного фонду України (ПФУ) зможуть отримати інформації з різних офіційних реєстрів та баз даних.

Спрощене оформлення житлових субсидій має запрацювати перед опалювальним періодом.

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.