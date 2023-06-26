Субсидии в Украине — Минсоцполитики планирует увеличить финансирование помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики Украины утверждают, что на финансирование пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг в государственном бюджете предусмотрена достаточная сумма средств, однако в случае необходимости готовы повысить расходы. Это может произойти в случае увеличения количества желающих получать субсидию.

Об этом рассказала первый заместитель главы ведомства Дария Марчак в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Финансирование субсидий в 2023 году

По словам представительницы Минсоцполитики, в Украине с 1 июня текущего года повысился тариф на электрическую энергию, в ведомстве ожидали, что, соответственно, вырастет и количество нуждающихся в оплате коммунальных услуг. Однако с тех пор число субсидиантов практически не изменилось.

"Мы пока не видим значительного роста количества, однако, конечно, мы как правительство готовы к этому", — подчеркнула замглавы министерства.

Она отметила, что в этом году на выплату жилищных субсидий предусмотрено 37 миллиардов гривен, и этих средств должно хватить. Однако при необходимости сумму повысят, а источником финансирования станет денежная поддержка международных партнеров.

В то же время вырастет общая сумма расходов, однако рассчитывать на повышение размера выплат субсидиантам не стоит.

Ускорение оформления субсидии

В Украине на июнь насчитывается 2,2 миллиона домохозяйств, которым предоставляется субсидия. Во время отопительного сезона число субсидиантов может увеличиться.

Учитывая это, украинцы получат возможность оформить субсидии гораздо быстрее в рамках экспериментального проекта.

Так, граждане смогут оформлять госпомощь на оплату коммунальных услуг "в один клик", без необходимости собирать разные справки и заполнять декларацию. Достаточно будет подать упрощенный вариант заявления, указав:

всех членов домохозяйства, желающего получить субсидию;

место жительства;

реквизиты счета в банке (IBAN).

После этого специалисты органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) смогут получить информацию из разных официальных реестров и баз данных.

Упрощенное оформление жилищных субсидий должно заработать перед отопительным периодом.

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.