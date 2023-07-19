Нафтогаз попередив споживачів про зміни — торкнеться трьох областей

Газова побутова плита. Фото: Unplush

Під управління групи "Нафтогаз" перейшли три нові облгази. Через це для деяких споживачів трьох областей відбудуться зміни у рахунках.

Про це поінформувала пресслужба національного оператора газорозподілу "Газмережі".

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Що саме зміниться для споживачів

Як повідомили у компанії, йдеться про перехід "Сумигазу", "Вінницягазу" і "Дніпропетровськгазу", тому для споживачів, які користуються їхніми послугами, відбудуться зміни — вони муситимуть передавати показники лічильників виключно "Нафтогазу". При цьому у "Газмережі" зауважили, що тепер клієнти будуть захищені від зловживань.

Там наголосили, що компаніям доведеться працювати з дотриманням основного принципу — надійності перед споживачами та партнерами. Запровадження еталонного зразка роботи вимагатиме попереднього аудиту усіх сфер.

"Мета — нести відповідальність за кожен кубометр газу, дотримуватися фінансових і законодавчих зобов’язань та не допускати будь-яких зловживань", — зауважили у "Газмережі".

Плутанина з рахунками

Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що українські споживачі можуть повернути кошти, переплачені за природний газ. Таке могло статися під час плутанини з рахунками, коли було змінено постачальника.

Так, з весни минулого року на обслуговування "Нафтогазом" перевели до 98% споживачів, а деякі з них помилково перерахували гроші попереднім постачальникам.

У компанії порадили звертатися особисто до попередніх газопостачальних компаній із заявами на повернення переплачених коштів. Вони мають упродовж п'яти календарних днів дати відповідь та повернути переплату. Оскільки дієвого механізму щодо переведення грошей та взаєморозрахунків між постачальниками немає, тому громадяни мають самі стати ініціатором повернення власних коштів, додали у компанії.

Деталі можна уточнити за контактними номерами:

+380 66 300 28 88

+380 98 300 28 88

+380 93 300 28 88

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців.

Також "Нафтогаз" продовжив дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.