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Нафтогаз предупредил потребителей об изменениях: коснется трех областей

19 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз предупредил потребителей об изменениях — коснется трех областей
Газовая плита. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Под управление группы "Нафтогаз" перешли три новых облгаза. В связи с этим для некоторых потребителей трех областей ожидаются изменения в счетах.

Об этом сообщила пресс-служба национального оператора газораспределения "Газсети".

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Что именно изменится для потребителей

Как сообщили в компании, речь идет о переходе "Сумыгаза", "Винницагаза" и "Днепропетровскгаза", поэтому для потребителей, которые пользуются их услугами, произойдут изменения — они будут передавать показатели счетчиков исключительно "Нафтогазу". При этом в "Газсети" отметили, что теперь клиенты будут защищены от злоупотреблений.

Там подчеркнули, что компаниям придется работать с соблюдением основного принципа — надежности перед потребителями и партнерами. Введение эталонного образца работы потребует предварительного аудита всех сфер.

"Цель — нести ответственность за каждый кубометр газа, соблюдать финансовые и законодательные обязательства и не допускать каких-либо злоупотреблений", — отметили в "Газсети".

Путаница со счетами

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что украинские потребители могут вернуть средства, переплаченные за природный газ. Такое могло произойти во время путаницы со счетами, когда был изменен поставщик.

Так, с весны прошлого года на обслуживание Нафтогазом перевели до 98% потребителей, а некоторые ошибочно перечислили деньги предыдущим поставщикам.

В компании посоветовали обращаться лично в предыдущие газоснабжающие компании с заявлениями на возврат переплаченных средств. Они должны в течение пяти календарных дней дать ответ и вернуть переплату. Поскольку действенного механизма перевода денег и взаиморасчетов между поставщиками нет, поэтому граждане должны сами стать инициатором возврата собственных средств, добавили в компании.

Подробности можно уточнить по контактным номерам:

  • +380 66 300 28 88
  • +380 98 300 28 88
  • +380 93 300 28 88

Что еще стоит знать

Напомним, что в Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев.

Также "Нафтогаз" продлил действие тарифа "Фиксованный" на ближайший отопительный сезон. А это значит, что цены не будут повышаться, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.

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