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Нафтогаз попереджає споживачів про зміни: стосується трьох регіонів

23 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз попередив клієнтів про зміни — стосується трьох регіонів
Газовий лічильник. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" попередив жителів Дніпропетровської, Харківської та Кіровоградської областей про зміни. Стосуються вони питання передачі показників лічильника.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

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Як зазначається, мешканці цих трьох регіонів зможуть подавати показники лічильника дистанційно та через SMS-повідомлення. Там наголосили, що обслуговування клієнтів на високому рівні є одним з ключових завдань газопостачальної компанії "Нафтогаз України". 

Тепер щомісяця із 28 до 5 числа прийматимуть показники спожитих кубів природного газу через повідомлення на короткий номер 4647.

Сервіс поширюється на:

  • АТ "Криворіжгаз";
  • АТ "Харківгаз";
  • АТ "Харківміськгаз";
  • Дніпровську та Кропивницьку філію Газмережі.

Клієнтам передати показники лічильника шляхом SMS-повідомлення можна наступним чином:

  • потрібно просто написати номер особового рахунку — дев'ять цифр;
  • поставити пробіл;
  • написати п'ять цифр-показників, які зазначені на лічильнику.

При цьому вартість відправки SMS-повідомлення на номер 4647 для абонентів усіх українських GSM операторів становить 1 гривню.

Тарифи вказані з урахуванням ПДВ і збору до ПФУ. Послуга доступна лише для повнолітніх абонентів. У разі запитань, громадяни можуть звертатися за номерами:

  • 066-300-2-888;
  • 098-300-2-888;
  • 093-300-2-888.

Більше про Нафтогаз

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

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