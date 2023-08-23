Нафтогаз попередив клієнтів про зміни — стосується трьох регіонів

Нафтогаз попереджає споживачів про зміни: стосується трьох регіонів
НАК "Нафтогаз України" попередив жителів Дніпропетровської, Харківської та Кіровоградської областей про зміни. Стосуються вони питання передачі показників лічильника.
Про це поінформувала пресслужба компанії.
Що треба знати клієнтам Нафтогазу
Як зазначається, мешканці цих трьох регіонів зможуть подавати показники лічильника дистанційно та через SMS-повідомлення. Там наголосили, що обслуговування клієнтів на високому рівні є одним з ключових завдань газопостачальної компанії "Нафтогаз України".
Тепер щомісяця із 28 до 5 числа прийматимуть показники спожитих кубів природного газу через повідомлення на короткий номер 4647.
Сервіс поширюється на:
- АТ "Криворіжгаз";
- АТ "Харківгаз";
- АТ "Харківміськгаз";
- Дніпровську та Кропивницьку філію Газмережі.
Клієнтам передати показники лічильника шляхом SMS-повідомлення можна наступним чином:
- потрібно просто написати номер особового рахунку — дев'ять цифр;
- поставити пробіл;
- написати п'ять цифр-показників, які зазначені на лічильнику.
При цьому вартість відправки SMS-повідомлення на номер 4647 для абонентів усіх українських GSM операторів становить 1 гривню.
Тарифи вказані з урахуванням ПДВ і збору до ПФУ. Послуга доступна лише для повнолітніх абонентів. У разі запитань, громадяни можуть звертатися за номерами:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.
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Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".
Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.