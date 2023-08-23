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Нафтогаз предупреждает потребителей об изменениях: касается трех регионов

23 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз предупредил клиентов об изменениях — касается трех регионов
Газовый счётчик. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил жителей Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областей об изменениях. Касаются они вопроса передачи показателей счетчика.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Жители этих трех регионов смогут подавать показатели счетчика дистанционно и через SMS-сообщения. Там подчеркнули, что обслуживание клиентов на высоком уровне является одной из ключевых задач газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Теперь ежемесячно с 28 по 5 числа будут принимать показатели потребленных кубов природного газа через сообщения на короткий номер 4647.

Сервис распространяется на:

  • АО "Криворожгаз";
  • АО "Харьковгаз";
  • АО "Харьковгоргаз";
  • Днепровский и Кропивницкий филиал Газсети.

Клиентам передать показатели счетчика посредством SMS-сообщения можно следующим образом:

  • нужно просто написать номер лицевого счета — девять цифр;
  • поставить пробел;
  • написать пять цифр-показателей, указанных на счетчике.

При этом стоимость отправки SMS-сообщения на номер 4647 для абонентов всех украинских операторов GSM составляет 1 гривну.

Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в ПФУ. Услуга доступна только совершеннолетним абонентам. В случае вопросов граждане могут обращаться за номерами:

  • 066-300-2-888;
  • 098-300-2-888;
  • 093-300-2-888.

Больше о Нафтогазе

Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

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