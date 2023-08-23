Нафтогаз предупредил клиентов об изменениях — касается трех регионов

Нафтогаз предупреждает потребителей об изменениях: касается трех регионов
НАК "Нафтогаз Украины" предупредил жителей Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областей об изменениях. Касаются они вопроса передачи показателей счетчика.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Что нужно знать клиентам "Нафтогаза"
Жители этих трех регионов смогут подавать показатели счетчика дистанционно и через SMS-сообщения. Там подчеркнули, что обслуживание клиентов на высоком уровне является одной из ключевых задач газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Теперь ежемесячно с 28 по 5 числа будут принимать показатели потребленных кубов природного газа через сообщения на короткий номер 4647.
Сервис распространяется на:
- АО "Криворожгаз";
- АО "Харьковгаз";
- АО "Харьковгоргаз";
- Днепровский и Кропивницкий филиал Газсети.
Клиентам передать показатели счетчика посредством SMS-сообщения можно следующим образом:
- нужно просто написать номер лицевого счета — девять цифр;
- поставить пробел;
- написать пять цифр-показателей, указанных на счетчике.
При этом стоимость отправки SMS-сообщения на номер 4647 для абонентов всех украинских операторов GSM составляет 1 гривну.
Тарифы указаны с учетом НДС и сбора в ПФУ. Услуга доступна только совершеннолетним абонентам. В случае вопросов граждане могут обращаться за номерами:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.
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Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".
Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.