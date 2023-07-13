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Нардеп назвав причину, чому варто підняти тариф на воду

13 липня 2023 18:52
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Тариф на воду треба підняти: нардеп назвав причину
Тарифи на воду в Україні. Фото: Google
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На початку липня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Наразі регулятор веде перемовини з Кабінетом Міністрів України, як компенсувати витрати водоканалів. 

Чому було вигідніше, щоб тариф підняли і що може втратити держава, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Юрій Камельчук
Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Ми згадаємо зараз ситуацію з водоканалами, які отримали, скажімо так, відмову в НКРЕКП на підняття тарифів. Хоча я вважаю, що це неправильна історія. Вони не мають можливості, не мають коштів для переобладнання і для власного розвитку. Через це ми маємо не досить якісну воду в усіх містах. Тут саме проблема, що, з одного боку, людям в Україні складно, а з іншого боку, хочеться чистої якісної води", — сказав Камельчук. 

Він припустив, що держава може спробувати пошукати кошти в  міжнародних партнерів, попросити гранти і кредити. Однак це не швидкий процес.  

"Все двояко. Водоканали можуть мати проблеми зараз з власним існуванням. Вони можуть збанкрутіти, і, напевно, приватні компанії і великі інвестори будуть зацікавлені в їх купівлі зараз за досить низькою ціною з боргами. З іншого боку, ми могли б зберегти їх присутність у державному секторі", — додав Камельчук. 

Нагадаємо, з 1 червня в Україні зріс тариф на електроенергію, і українцям починають надходити квитанції за оплату. Сума шокуюче зросла, але експерти стверджують, що не лише через тариф. 

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