Тарифи в Україні — громадян попередили про чергове підвищення цін

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні підвищення цін у 2023 році через обстріли неминуче не лише на електроенергію, а й на холодну воду та водовідведення. Цей тариф не переглядали близько 1,5 року.

Про це йдеться в обґрунтуванні щодо зміни тарифу Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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На скільки зміняться ціни

Як зазначили у профільній Нацкомісії, підвищення тарифів на воду в країні є терміновою необхідністю з економічної та технічної точки зору. Змінити вартість планували ще з початку року, проте декілька разів переносили.

Очікується, що 14 червня регулятор винесе остаточний вердикт. В обґрунтуванні необхідності підвищення тарифів наголошується, що у великих містах вартість води має зрости у середньому на 30% для 35 водоканалів. Старі тарифи залишать тільки у Херсонській, Миколаївській, Харківській областях.

Ціни на холодну воду у регіонах відрізнятимуться, адже тариф на воду залежить від місця населених пунктів, кількості споживачів, розгалуженості мережі та ще низки факторів.

Чому підвищують тарифи на воду

У Нацкомісії пояснили, що змінити ціни вимушені через загальне скорочення обсягу реалізації, які закладались у чинні тарифи, адже багато людей виїхало. Зокрема, із централізованого водопостачання на 2,03 мільйона кубометрів (на 10,43%), із централізованого водовідведення на 1,3 мільйона (7,48%). Також на 13% підвищились витрати водоканалів на електричну енергію та до 29% — на оплату праці.

Водночас влада у невеликих містах ще з кінця минулого року почала підвищувати ціни на воду, адже наділена таким правом.

Останній раз в країні НКРЕКП підвищувала тарифи на холодну воду наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, в Україні у червні підвищили тарифи на електричну енергію для населення. Тепер усі українці платитимуть єдиний тариф, незалежно від обсягів споживання (2,64 грн/кВт-год), при цьому залишилась можливість платити дешевше.

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