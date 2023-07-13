Тариф на воду нужно поднять: нардеп назвал причину

Тарифы на воду в Украине. Фото: Google

В начале июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на воду. Пока регулятор ведет переговоры с Кабинетом Министров Украины, как компенсировать расходы водоканалов.

Почему было выгоднее, чтобы тариф подняли и что может потерять государство, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Мы вспомним сейчас ситуацию с водоканалами, которые получили, скажем так, отказ от НКРЭКУ на поднятие тарифов. Хотя я считаю, что это неправильная история. У них нет возможности, нет средств для переоборудования и для собственного развития. Поэтому мы имеем недостаточно качественную воду во всех городах. Здесь как раз проблема, что, с одной стороны, людям в Украине сложно, а с другой стороны, хочется чистой качественной воды", — сказал Камельчук.

Он предположил, что государство может попытаться поискать денежные средства у международных партнеров, попросить гранты и кредиты. Однако это небыстрый процесс.

"Все двояко. Водоканалы могут иметь проблемы сейчас с собственным существованием. Они могут обанкротиться, и, наверное, частные компании и крупные инвесторы будут заинтересованы в их покупке сейчас по довольно низкой цене с долгами. С другой стороны, мы могли бы сохранить их присутствие в государственном секторе", — добавил Камельчук.

Напомним, с 1 июня в Украине вырос тариф на электроэнергию и украинцам начинают поступать квитанции за оплату. Сумма шокирующе возросла, но эксперты утверждают, что не только из-за тарифа.