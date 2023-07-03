Тарифи на воду: НКРЕКП скасувала рішення про підвищення цін
Сьогодні, 3 липня, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.
Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
Підвищення тарифів на воду не буде
Рішення про підвищення цін було ухвалено 29 червня 2023 року. Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости приблизно на 32%.
Наразі регулятор веде перемовини з Кабінетом міністрів України, як компенсувати витрати водоканалів.
"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення", — заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду.
Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.