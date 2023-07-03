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Тарифи на воду: НКРЕКП скасувала рішення про підвищення цін

3 липня 2023 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тарифи на воду: НКРЕКП скасувала рішення про підвищення цін
Людина набирає воду в склянку. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 липня, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

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Рішення про підвищення цін було ухвалено 29 червня 2023 року. Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости приблизно на 32%.

Наразі регулятор веде перемовини з Кабінетом міністрів України, як компенсувати витрати водоканалів.

"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення", — заявив голова  НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабміном. За його словами, відбудуться консультації щодо його перегляду. 

Також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

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