Ціна за електроенергію за червень: скільки мають заплатити українці

Українцям надходять нові платіжки за червень. Фото УНІАН

З 1 червня в Україні зріс тариф на електроенергію, і українцям починають надходити квитанції за оплату. Сума шокуюче зросла, але експерти стверджують, що не лише через тариф.

Як змінилася сума за електрику в платіжках українців — в матеріалі Новини.LIVE.

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Тариф на світло

В Україні з 1 червня 2023 року зріс тариф на електроенергію для населення. Він становить 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год, як було раніше.

Станом на 13 липня частина громадян вже отримують квитанції за споживання електроенергії за червень. На скільки зросла кінцева сума, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

"Ми бачимо зараз зростання ціни на електроенергію. З 1 липня кінцеві платіжки в людей виростуть на 80-100 %. Дивлячись від того, яке буде споживання. Залежить від об'єму", — сказав нардеп.

Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Українцям вже почали приходити квитанції за комунальні послуги за червень. І сума шокуюче зросла порівняно з травнем.

"У мене одна квитанція за все — світло, вода та прибудинкова. У травні сплатив 1200 грн, а за червень прийшло 3400 грн. Різниця величезна. Думаю, вплинула ціна на електроенергію. Я кондиціонером користуюся щодня", — розповів нам мешканець Києва Павло.

Рахунок за комунальні послуги. Фото: Скріншот

В мережі люди охоче діляться цифрами у квитанціях. У всіх сума зросла, здебільшого через здорожчання ціни на електроенергію.

У львів'янки Романії ціна за всі комунальні послуги за червень не дуже відрізняється від травневої суми. Якщо взяти електроенергію, то за травень вона заплатила 236,88 грн за тарифом 1,66 грн за кВт, а от за червень має сплатити 340,56 грн за тарифом 2,64 за кВт. Отже, різниця в 103,68 грн.

Ціна за електроенергію за травень. Фото: Скріншот

Ціна за електроенергію за червень Фото: Скріншот

Та в Укренерго запевняють, що українці не скористалися порадою заощаджувати.

"Диспетчерський центр "Укренерго" не бачить споживання кожного окремого споживача, але загальний графік споживання по країні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії. Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про ощадливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що не прогнозують обмежень електропостачання, але наголошують на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування. Зокрема, економити радять щодня з 16:00 по 23:00.

Стан енергосистеми України. Фото: Укренерго

Зростання цін

Спершу в Україні підняли ціну на електроенергію, пізніше зросла ціна на пальне. Це все мало би призвести до підняття цін на різні товари та послуги, чого бояться українці. Та експерт запевняє, що підняття тарифу на електрику не торкнулося підприємців, тому не має вплинути на ціни.

"Якщо ми говоримо про вплив ціни на електроенергію в підприємствах, вона зараз складає 6 грн і практично здорожчання додаткового тут не відбулось, тому на подорожчання товарів і послуг не має повпливати. Але ми маємо інший чинник — інфляція. І ця складова буде впливати", — додав Камельчук.

Нагадаємо, енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

Як ми писали раніше, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.