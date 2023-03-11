Тарифи на воду піднімуть двічі — коли зростуть ціни

Зміни відповідатимуть вимогам чинного законодавства

Українців попередили про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення найближчим часом. Зміни відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Про такі наміри повідомили у пресслужбі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Коли зміняться тарифи

У Нацкомісії розраховують, що протягом березня обговорять питання підвищення відповідних тарифів. Очікується, що ціни будуть підняті двома хвилями — навесні та влітку.

Опрацьовують можливість встановлення нових тарифів у наступні дати:

з 1 квітня поточного року;

з 1 липня, з урахуванням зазначених в ґрунтовних матеріалах підходів.

"Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їхня зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", — зазначається у повідомленні.

Загрози від стримування тарифів

На початку 2023 року Національна комісія з тарифів планувала підвищити ціни на воду, однак у підсумку відмовилась від таких планів.

Як зазначав раніше президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, така новина лише на перший погляд гарна, адже не треба платити більше, однак стримування тарифів у підсумку обійдеться дуже дорого.

Навіть до війни стан водогонів оцінювався як критичний — від 40 до 56% труб потребували заміни, а рівень зношеності систем централізованого водовідведення становив 42%.

Ситуацію погіршила війна: у зоні бойових дій інфраструктуру знищено повністю, а на територіях, звідки виїхали українці, катастрофічно впав рівень розрахунку за послуги. Тоді як у приймаючих громадах підвищилось навантаження на інфраструктуру. Затрати водоканалів збільшилися в рази. Все — переважно через здорожчання палива, реагентів та ремонтних матеріалів. Незмінний тариф рано чи пізно може призвести до великих проблем, наголошував експерт.

Штучне стримування тарифу дасть зворотний результат у вигляді "ефекту доміно", коли водоканали посипляться один за одним. А потім потягнуть за собою і енергетиків, яким вимушено не зможуть сплачувати.

"Популярності владі це точно не додасть. Натомість тонкий таргет, спрямований на цільову аудиторію, піде в плюс і людям, які матимуть субсидії, і політикам, які завоюють їхню підтримку. Для цього слід розробити дієвий механізм отримання та максимально спростити доступ окремих категорій споживачів до їх оформлення. Адресно компенсувати підвищення тарифу дешевше, ніж потім розгрібати наслідки техногенних катастроф. У платіжці цифра за водопостачання і водовідведення зросте максимум на 80 грн. Не на людину, а на сім’ю", — зазначав він.

На скільки планували підняти ціни

Тарифи на початку року планували підвищити у середньому від 10% до 30% залежно від регіону. Зокрема, тарифи "Київводоканалу" мали намір збільшити на 25%: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн.

Для порівняння — у 2021 році у столиці тариф на воду та водовідведення підняли з 25,38 до 30,38 грн за куб. м.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Також ми писали, що на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.