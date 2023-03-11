Тарифы на воду поднимут дважды — когда вырастут цены

Нацкомиссия по тарифам готовит повышение цен весной и летом: что подорожает
Украинцев предупредили о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в ближайшее время. Изменения будут отвечать требованиям действующего законодательства.
О таких намерениях сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).
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Когда изменятся тарифы
В Национальной комиссии рассчитывают, что в течение марта обсудят вопросы повышения соответствующих тарифов. Ожидается, что цены будут подняты двумя волнами — весной и летом.
Прорабатывают возможность установления новых тарифов в следующие даты:
- с 1 апреля текущего года;
- с 1 июля, с учетом указанных в основательных материалах подходов.
"Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. В целях сдерживания финансовой нагрузки на потребителей регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", — отмечается в сообщении.
Угрозы от сдерживания тарифов
В начале 2023 года Национальная комиссия по тарифам планировала повысить цены на воду, однако в итоге отказалась от таких планов.
Как отмечал ранее президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, такая новость только на первый взгляд хорошая, ведь не нужно платить больше, однако сдерживание тарифов в итоге обойдется очень дорого.
Даже до войны состояние водопроводов оценивалось как критическое — от 40 до 56% труб нуждались в замене, а уровень износа систем централизованного водоотвода составил 42%.
Ситуацию усугубила война: в зоне боевых действий инфраструктура уничтожена полностью, а на территориях, откуда выехали украинцы, катастрофически упал уровень расчета за услуги. В то время как в принимающих общинах повысилась нагрузка на инфраструктуру. Расходы водоканалов увеличились в разы. Все — преимущественно из-за удорожания топлива, реагентов и ремонтных материалов. Фиксированный тариф рано или поздно может привести к большим проблемам, отмечал эксперт.
Искусственное сдерживание тарифа даст обратный результат в виде "эффекта домино", когда водоканалы посыпятся один за другим. А потом потянут за собой и энергетиков, которым вынужденно не смогут платить.
"Популярности властям это точно не прибавит. Вместо этого тонкий таргет, направленный на целевую аудиторию, пойдет в плюс и людям, которые будут иметь субсидии, и завоевающим их поддержку политикам. Для этого следует разработать действенный механизм получения и максимально упростить доступ отдельных категорий потребителей к их оформлению. Адресно компенсировать повышение тарифа дешевле, чем потом разгребать последствия техногенных катастроф. В платежке цифра за водоснабжение и водоотвод вырастет максимум на 80 грн. Не на человека, а на семью", — отмечал он.
На сколько планировали поднять цены
Тарифы в начале года планировали повысить в среднем от 10 до 30% в зависимости от региона. В частности, тарифы "Киевводоканала" намеревались увеличить на 25%: с действующих 30,38 грн за куб. м до 38,1 грн.
Для сравнения, в 2021 году в столице тариф на воду и водоотвод подняли с 25,38 до 30,38 грн за куб. м.
Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.
Также мы писали, что, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.