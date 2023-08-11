Борги за комуналку — юристи попередили про серйозні наслідки

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні комунальні підприємства навіть на тлі війни мають законне право подавати до суду для примусового стягнення заборгованості зі споживачів. Боржникам загрожує серйозна відповідальність, зокрема арешт рахунків та вилучення нерухомого майна.

Про наслідки, які чекають за накопичення боргів, розповіли юристи, пишуть "Pro Гроші".

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За словами фахівців, звертатися до суду комунальні підприємства можуть навіть на прифронтових чи тимчасово окупованих територіях, оскільки немає мораторію на подання позовів.

Водночас, під час воєнного стану заборона діє тільки щодо нарахування пені та штрафів за несплату комунальних послуг. Тоді як основну суму боргу мають повне право стягнути шляхом відкритого виконавчого провадження.

При цьому немає значення навіть той факт, що боржник може перебувати за кордоном. Якщо є наявна заборгованість, яку не сплачують, а вона лише накопичується, то підприємства можуть звернутися до суду за несплату послуг у порожньому будинку.

Більше того — суд може ухвалити рішення про стягнення боргу з власника знищеної нерухомості через ракетні атаки з боку Росі. Проте тільки у випадку, якщо у суд не надійдуть докази.

Після того, як виконавча служба отримає запит щодо стягнення боргу за комунальні послуги, власника житла попросять добровільно його погасити. У разі відмови або відсутності реакції — рахунки споживача-боржника можуть заарештувати, а нерухоме майно вилучити. Також можуть заборонити виїзд за межі країни у випадку, якщо відкрито виконавче провадження на основі рішення суду.

"У такому разі діють певні правила. Якщо стягувати заборгованість коштом нерухомості, то сума такого боргу має становити не менше 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. грн). Якщо сума заборгованості менше, то стягувати її коштом нерухомості виконавчі служби не можуть", — додали юристи.

Реструктуризація боргів

В країні існує механізм реструктуризації заборгованості щодо комунальних послуг. Це передбачено законом України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію". Для цього потрібно укласти договір з кожним підприємством-надавачем послуг.

Реструктуризацією або розстрочкою боргу називають рівномірно розподілені на певний час добровільні виплати заборгованості. Її можна оформити:

на утримання житла і комунальних послуг;

на гаряче та холодне водопостачання;

на опалення;

на газопостачання;

на послуги водовідведення;

на електроенергію;

на вивезення побутового сміття.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.

Також ми писали, що українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.