Долги за коммуналку — юристы предупредили о серьезных последствиях

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине коммунальные предприятия, даже на фоне войны, имеют законное право подавать в суд для принудительного взыскания задолженности с потребителей. Должникам грозит серьезная ответственность, в том числе арест счетов и изъятие недвижимого имущества.

О последствиях, которые ожидают за накопление долгов, рассказали юристы, пишут "Pro Гроші".

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По словам специалистов, обращаться в суд коммунальные предприятия могут даже на прифронтовых или временно оккупированных территориях, поскольку нет моратория на подачу исков.

В то же время, во время военного положения запрет действует только по начислению пени и штрафов за неуплату коммунальных услуг. Тогда как основную сумму долга имеют полное право взыскать путем открытого исполнительного производства.

При этом не имеет значения даже тот факт, что должник может находиться за границей. Если есть задолженность, которую не платят, а она только накапливается, то предприятия могут обратиться в суд за неуплату услуг в пустом доме.

Более того, суд может принять решение о взыскании долга с владельца уничтоженной недвижимости из-за ракетных атак со стороны России. Однако только в том случае, если в суд не поступят доказательства.

После того, как исполнительная служба получит запрос по взысканию долга за коммунальные услуги, владельца жилья попросят добровольно его погасить. В случае отказа или отсутствия реакции счета потребителя-должника могут арестовать, а недвижимое имущество изъять. Также могут запретить выезд за пределы страны, если открыто исполнительное производство на основе решения суда.

"В таком случае действуют определенные правила. Если взимать задолженность на средства недвижимости, то сумма такого долга должна составлять не менее 20 минимальных заработных плат (134 тыс. грн). Если сумма задолженности меньше, то взимать ее на средства недвижимости исполнительные службы не могут", — добавили юристы.

Реструктуризация долгов

В стране существует механизм реструктуризации задолженности по коммунальным услугам. Это предусмотрено законом Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Для этого нужно заключить договор с каждым предприятием-предоставителем услуг.

Реструктуризацией или рассрочкой долга называют равномерно распределенные на время добровольные выплаты задолженности. Ее можно оформить:

на содержание жилья и коммунальных услуг;

на горячее и холодное водоснабжение;

на отопление;

на газоснабжение;

на услуги водоотвода;

на электроэнергию;

на вывоз бытового мусора.

Что еще стоит знать

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.

Также мы писали, что украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.