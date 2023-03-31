Тарифи на електрику можуть не підвищити — чому важливо поновити експорт

Експерти пояснили, як зберегти пільгові тарифи

В українському уряді обговорюють можливість підвищення тарифу на електроенергію після завершення опалювального періоду. Експерти пояснили, що цього може не статися за однієї умови.

Про це розповів колишній голова Міністерства енергетики України та голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Що дозволить не підвищувати тарифи

За словами ексміністра енергетики, зберегти пільгові тарифи на електроенергію для населення можна за умови відновлення її експорту.

Він зауважив, що профіцит в українській енергосистемі дозволяє спрямувати частину електроенергії на експорт. Вторговані кошти дозволили б не вдаватися до підвищення тарифів для населення.

"У нас є профіцитні години, коли сонячна генерація, яка працює в системі, дає більшу потужність ніж споживається у години максимальної інсоляції, і, зокрема, зараз вже буде корисно для будь-кого в енергетиці організувати експорт електроенергії", — повідомив Оржель.

Посадовець зауважив, що це — додаткові кошти, які б могли заробити не лише "зелена генерація", а й Укренерго. Ними можна було б покрити витрати на субсидіювання електроенергії для споживачів.

Окрім того, експорт електроенергії допоміг би залучити додаткові гроші для підготовки до наступного опалювального сезону, додав голова Української асоціації відновлюваної енергетики.

Відновлення експорту

Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Мають відновити ЛЕП, яка не працювала понад 30 років.

Державне підприємство "Енергоатом" вже готується до запуску даної електролінії. Вона дасть Україні можливість здійснювати експорт та імпорт електроенергії до країн Євросоюзу, що матиме позитивний вплив для розвитку економіки. За попередніми оцінками фахівців, роботи Укренерго може закінчити у квітні 2023 року.

Україна з 11 жовтня 2022 року призупинила експорт електрики через ракетні обстріли. Атаки вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змусивши зупинити поставки електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

Дія дешевого тарифу

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, термін дії механізму покладання спеціальних зобов'язань продовжили до 30 квітня цього року. Відтак, вартість електроенергії до кінця опалювального сезону буде незмінною.

Зараз тариф на електрику такий:

1,44 гривні — до 250 кіловат на годину за місяць;

1,68 гривні — від 250 і вище кіловат на годину щомісяця.

У Нацкомісії пояснюють, що ремонти після російських атак можуть тривати роками, а це — мільярди гривень. Стверджують, що економічно обґрунтований тариф мав би бути учетверо більше. Зокрема, бізнесу доводиться платити за ринковими цінами — 6,05 грн за кВт*годину.

У травні тариф може змінитися, проте як саме — достеменно невідомо. Радник прем'єра Юрій Бойко повідомляв, що в уряді розглядають кілька варіантів підвищення.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні ситуація з генерацією електричної енергії стабілізувалася. Виникли резервні потужності, які дозволяють поновити експорт у європейські країни.

Також ми писали, що в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.