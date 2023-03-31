Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно arrow

Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно

31 марта 2023 10:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество могут не повысить — почему важно возобновить экспорт
Эксперты объяснили, как сохранить льготные тарифы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве обсуждается возможность повышения тарифа на электроэнергию после завершения отопительного периода. Эксперты объяснили, что этого может не произойти при одном условии.

Об этом рассказал бывший глава Министерства энергетики Украины и глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Что позволит не повышать тарифы

По словам экс-министра энергетики, сохранить льготные тарифы на электроэнергию для населения можно при возобновлении ее экспорта.

Он отметил, что профицит в украинской энергосистеме позволяет направить часть электроэнергии на экспорт. Вырученные средства позволили бы не прибегать к повышению тарифов.

"У нас есть профицитные часы, когда работающая в системе солнечная генерация дает большую мощность, чем потребляется в часы максимальной инсоляции, и, в частности, сейчас уже будет полезно для кого-либо в энергетике организовать экспорт электроэнергии", — сообщил Оржель.

Чиновник отметил, что это дополнительные средства, которые могли бы заработать не только "зеленая генерация", но и Укрэнерго. Ими можно было бы покрыть расходы по субсидированию электроэнергии для потребителей.

Кроме того, экспорт электроэнергии помог бы привлечь дополнительные деньги для подготовки к следующему отопительному сезону, добавил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Возобновление экспорта

Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, объединяющую украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.

Государственное предприятие "Энергоатом" уже готовится к запуску данной электролинии. Она даст Украине возможность осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что окажет положительное влияние на развитие экономики. По предварительным оценкам специалистов работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Украина с 11 октября 2022 года приостановила экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Действие дешевого тарифа

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, срок действия механизма возложения специальных обязательств продлили до 30 апреля этого года. Следовательно, стоимость электроэнергии к концу отопительного сезона будет неизменной. Сейчас тариф на электричество таков:

  • 1,44 гривны до 250 киловатт в час в месяц;
  • 1,68 гривны от 250 и выше киловатт в час ежемесячно.

В Нацкомиссии объясняют, что ремонты после российских атак могут продолжаться годами, а это миллиарды гривен. Утверждают, что экономически обоснованный тариф должен быть в четыре раза больше. В частности, бизнесу приходится платить по рыночным ценам по 6,05 грн за кВт*час.

В мае тариф может измениться, однако, как именно — доподлинно неизвестно. Советник премьера Юрий Бойко сообщал, что в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, позволяющие возобновить экспорт в европейские страны.

Также мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16 Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

21:42Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Актуальное по теме

None 31 Март 11:14

УПЦ МП не покинет территорию Лавры: представители церкви объяснили причину

None 31 Март 11:08

Жена Гюндогана настаивает на трансфере футболиста в "Барселону"

None 31 Март 11:15

Россияне изменили акценты: Гуменюк о новой тактике оккупантов

None 31 Март 10:54

Может ли Трамп участвовать в выборах после уголовных обвинений: что думают американцы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB