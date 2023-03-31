Тарифы на электричество могут не повысить — почему важно возобновить экспорт

Эксперты объяснили, как сохранить льготные тарифы

В украинском правительстве обсуждается возможность повышения тарифа на электроэнергию после завершения отопительного периода. Эксперты объяснили, что этого может не произойти при одном условии.

Об этом рассказал бывший глава Министерства энергетики Украины и глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что позволит не повышать тарифы

По словам экс-министра энергетики, сохранить льготные тарифы на электроэнергию для населения можно при возобновлении ее экспорта.

Он отметил, что профицит в украинской энергосистеме позволяет направить часть электроэнергии на экспорт. Вырученные средства позволили бы не прибегать к повышению тарифов.

"У нас есть профицитные часы, когда работающая в системе солнечная генерация дает большую мощность, чем потребляется в часы максимальной инсоляции, и, в частности, сейчас уже будет полезно для кого-либо в энергетике организовать экспорт электроэнергии", — сообщил Оржель.

Чиновник отметил, что это — дополнительные средства, которые могли бы заработать не только "зеленая генерация", но и Укрэнерго. Ими можно было бы покрыть расходы по субсидированию электроэнергии для потребителей.

Кроме того, экспорт электроэнергии помог бы привлечь дополнительные деньги для подготовки к следующему отопительному сезону, добавил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Возобновление экспорта

Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, объединяющую украинскую и европейскую энергосистемы. Должны восстановить ЛЭП, которая не работала более 30 лет.

Государственное предприятие "Энергоатом" уже готовится к запуску данной электролинии. Она даст Украине возможность осуществлять экспорт и импорт электроэнергии в страны Евросоюза, что окажет положительное влияние на развитие экономики. По предварительным оценкам специалистов работы Укрэнерго может закончить в апреле 2023 года.

Украина с 11 октября 2022 года приостановила экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Действие дешевого тарифа

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, срок действия механизма возложения специальных обязательств продлили до 30 апреля этого года. Следовательно, стоимость электроэнергии к концу отопительного сезона будет неизменной. Сейчас тариф на электричество таков:

1,44 гривны — до 250 киловатт в час в месяц;

1,68 гривны — от 250 и выше киловатт в час ежемесячно.

В Нацкомиссии объясняют, что ремонты после российских атак могут продолжаться годами, а это миллиарды гривен. Утверждают, что экономически обоснованный тариф должен быть в четыре раза больше. В частности, бизнесу приходится платить по рыночным ценам — по 6,05 грн за кВт*час.

В мае тариф может измениться, однако, как именно — доподлинно неизвестно. Советник премьера Юрий Бойко сообщал, что в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, позволяющие возобновить экспорт в европейские страны.

Также мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.