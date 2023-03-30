Дешевий тариф на світло продовжили до травня — що буде далі

В уряді досі напрацьовують нові механізми розрахунку вартості електрики

В Україні перенесли перегляд тарифів на електроенергію до травня 2023 року. В уряді досі напрацьовують нові механізми розрахунку вартості електрики.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Кабінету міністрів України (КМУ).

Дія дешевого тарифу

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, термін дії механізму покладання спеціальних зобов'язань — до 30 квітня цього року. Відтак, вартість електроенергії до кінця опалювального сезону буде незмінною.

Зараз тариф на електрику такий:

1,44 гривні — до 250 кіловат на годину за місяць;

1,68 гривні — від 250 і вище кіловат на годину щомісяця.

Що буде з тарифом у травні

У травні тариф може змінитися, проте як саме — достеменно невідомо. Радник прем'єра Юрій Бойко повідомляв, що в уряді розглядають кілька варіантів підвищення тарифів. Зокрема, є пропозиція залишити чинну градацію.

Офіційних заяв щодо ймовірної вартості електроенергії немає, хоч у Національній комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наголосили, що тарифи будуть підвищені однозначно.

У Нацкомісії пояснюють, що ремонти після російських атак можуть тривати роками, а це — мільярди гривень. Стверджують, що економічно обґрунтований тариф мав би бути учетверо більше. Зокрема, бізнесу доводиться платити за ринковими цінами — по 6,05 грн за кВт*годину.

Що кажуть експерти

На думку голови ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, підвищення тарифів під час війни — недоцільне. Це призведе лише до зростання рівня заборгованості серед українців за комунальні послуги, адже кількість платоспроможного населення в країні зменшилася. Борг продовжує зростати, громадяни винні підприємствам-надавачам послуг загалом понад 35 млрд гривень.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2023 року фіксує недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.

Також ми писали, що в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд низки тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.