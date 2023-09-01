Субсидии в Украине — что нужно знать о новых правилах подачи заявления

Женщина на компьютере. Фото: Unplush

Украинцы, желающие получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны знать об изменениях правил подачи заявок. Сейчас действует упрощенный механизм.

О том, что именно изменилось в подаче заявок, рассказывают Новини.LIVE.

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В стране заработал экспериментальный проект по оперативной подаче заявок на субсидию. Однако определенные алгоритмы все равно остались в силе. Сделать это можно в электронном формате в несколько способов:

через сайт электронных услуг Пенсионного фонда;

мобильное приложение ПФУ;

электронный портал госуслуг "Дія"

Также можно подать заявление по-прежнему в бумажной форме в любой сервисный центр Фонда или уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета или отправив заявки в адрес органа ПФУ по почте.

В заявке следует указать:

фамилия, имя и отчество;

серию и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) заявителя и людей, входящих в состав домохозяйства;

адрес;

счет в банке (IBAN), на который будет поступать выплата;

подписать упрощенное заявление.

Другую необходимую информацию Пенсионный фонд получит от госреестров. Именно это позволило упростить механизм обработки заявок.

Уведомление о решении ПФУ вместе с заявлением и сформированной декларацией поступит заявителю.

Как подать заявку на сайте ПФУ

Чтобы подать заявку на сайте Пенсионного фонда "в один клик", нужно зайти на портал е-услуг и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В личном кабинете слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" нужно выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

В открывшемся окне нажать кнопку "Продолжить".

В очередном окне выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении субсидии по экспериментальному проекту".

Заполнить форму заявления.

Перед формированием заявления и отправкой в ПФУ с помощью опции "Добавить файл" при наличии нужно добавить скан-копии документов, которые могут определить право на назначение жилищной субсидии.

Дать согласие на передачу и обработку личной информации, поставив отметку, нажать "Сформировать заявление".

Проверить все сведения заявления и отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

С результатом решения о назначении субсидии можно ознакомиться в пункте "Мои обращения" — "Статус обращения".

Больше о субсидиях

Напомним, переселенцы также могут рассчитывать на жилищные субсидии на ближайший отопительный сезон 2023/2024. Правила их оформления для живущих на новом месте несколько другие.

Также сообщалось, что в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.