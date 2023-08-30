Субсидії на комуналку — хто з українців зможе її отримати

Субсидія на "комуналку": хто в Україні зможе її отримати
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.
Про це йдеться у матеріалах ПФУ.
Хто має право на субсидію
Як зазначають фахівці фонду, субсидію призначають одній із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Під час призначення допомоги враховують доходи членів родини особи зі складу домогосподарства, якщо зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.
Якщо в житлових приміщеннях прописані неповнолітні діти без батьківської опіки (піклування), недієздатні особи працездатного віку, над якими також встановлена опіка, субсидію призначають за заявою опікуна/піклувальника.
Субсидію можуть призначити за фактичним місцем проживання громадянам, які винаймають житло на підставі договору оренди, чи індивідуальним забудовникам, будинки яких не здані в експлуатацію.
Допомогу також можуть призначити одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в оселі, але фактично проживає у ньому без укладеного договору оренди, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
"У випадках, призначення житлової субсидії орендарям та ВПО, склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства", — йдеться у повідомленні ПФУ.
Водночас, субсидію не можуть призначити одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання громадянина.
За що можуть позбавити субсидії
За чинним законодавством, громадянам можуть скасувати надання субсидії у разі:
- наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги у більш ніж 680 грн;
- якщо член родини не сплачує ЄСВ понад три місяці;
- у разі, якщо за останні шість місяців член сім'ї придбав майно на більш ніж 50 тис. грн;
- у разі, якщо у родині хтось має депозит на більш ніж 100 тис. грн;
- площа квартири більша за 130 кв. м, будинку — за 230 кв. м;
- є автомобіль, якому менше п’яти років, два авто, яким менше 15 років;
- якщо в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює, без статусу офіційного безробітного;
- працюючий член родини отримує менший дохід від мінімального розміру виплат.
Більше про субсидії
Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.
Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.