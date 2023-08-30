Субсидії на комуналку — хто з українців зможе її отримати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Хто має право на субсидію

Як зазначають фахівці фонду, субсидію призначають одній із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Під час призначення допомоги враховують доходи членів родини особи зі складу домогосподарства, якщо зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

Якщо в житлових приміщеннях прописані неповнолітні діти без батьківської опіки (піклування), недієздатні особи працездатного віку, над якими також встановлена опіка, субсидію призначають за заявою опікуна/піклувальника.

Субсидію можуть призначити за фактичним місцем проживання громадянам, які винаймають житло на підставі договору оренди, чи індивідуальним забудовникам, будинки яких не здані в експлуатацію.

Допомогу також можуть призначити одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в оселі, але фактично проживає у ньому без укладеного договору оренди, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

"У випадках, призначення житлової субсидії орендарям та ВПО, склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Водночас, субсидію не можуть призначити одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання громадянина.

Джерело: ПФУ

За що можуть позбавити субсидії

За чинним законодавством, громадянам можуть скасувати надання субсидії у разі:

наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги у більш ніж 680 грн;

якщо член родини не сплачує ЄСВ понад три місяці;

у разі, якщо за останні шість місяців член сім'ї придбав майно на більш ніж 50 тис. грн;

у разі, якщо у родині хтось має депозит на більш ніж 100 тис. грн;

площа квартири більша за 130 кв. м, будинку — за 230 кв. м;

є автомобіль, якому менше п’яти років, два авто, яким менше 15 років;

якщо в родині є дорослий, який офіційно не навчається, не працює, без статусу офіційного безробітного;

працюючий член родини отримує менший дохід від мінімального розміру виплат.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.