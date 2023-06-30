Новые тарифы для водоканалов — как изменятся цены с 1 июля

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июля 2023 года стартует первый этап подорожания централизованного водоснабжения и водоотведения. В общей сложности волн повышения будет две.

Это предусмотрено решением Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся цены

Так, вода станет дороже 88 водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн.

Согласно постановлению регулятора, ожидается рост:

1 июля 2023 года — первый этап;

1 сентября 2023 года — второй этап.

В два этапа повысят тарифы для 12 предприятий:

Винницаоблводоканал;

Житомирводоканал;

Новомосковск водоканал;

Днепро-Западный Донбасс;

Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;

Днепр-Кировоград;

Дрогобычводоканал;

Тернопольводоканал;

Черкассыводоканал;

Черниговводоканал;

Броварытепловодоэнергия;

Укрзализныця.

В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях оставят старые тарифы.

По словам члена НКРЭКУ Руслана Кайдаша, решение Нацкомиссии предусматривает рост платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи примерно на 60 гривен.

"То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", — отметил чиновник.

В Киевводоканале обнародовали новые цены для жителей города. В июле тариф повысится на 10,75 грн (вместе с НДС) — в общей сложности до 41,136 грн за кубометр:

централизованное водоснабжение — до 22,8 грн/куб. м. вместе с НДС;

централизованный водоотвод — до 18,2 грн/куб. м. вместе с НДС.

Причины подорожания

Как пояснили в Нацкомиссии, пересмотр цен обусловлен ростом стоимостью его составляющих, в том числе на электрическую энергию.

Во время первого этапа на рост тарифов повлияли:

более высокие цены на электроэнергию;

удорожание реагентов;

изменение объема реализации.

Во время второго этапа в тариф также заложат:

более высокий уровень оплаты труда;

расходы по исполнению обязательств по международным кредитным соглашениям.

При этом на потребителей, которым предоставляют субсидии, повышение не повлияет, ведь им автоматически пересчитают суммы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Так мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.