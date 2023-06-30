Новые тарифы для водоканалов: как изменятся цены с 1 июля
В Украине с 1 июля 2023 года стартует первый этап подорожания централизованного водоснабжения и водоотведения. В общей сложности волн повышения будет две.
Это предусмотрено решением Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).
Как изменятся цены
Так, вода станет дороже 88 водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн.
Согласно постановлению регулятора, ожидается рост:
- 1 июля 2023 года — первый этап;
- 1 сентября 2023 года — второй этап.
В два этапа повысят тарифы для 12 предприятий:
- Винницаоблводоканал;
- Житомирводоканал;
- Новомосковск водоканал;
- Днепро-Западный Донбасс;
- Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;
- Днепр-Кировоград;
- Дрогобычводоканал;
- Тернопольводоканал;
- Черкассыводоканал;
- Черниговводоканал;
- Броварытепловодоэнергия;
- Укрзализныця.
В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях оставят старые тарифы.
По словам члена НКРЭКУ Руслана Кайдаша, решение Нацкомиссии предусматривает рост платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи примерно на 60 гривен.
"То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", — отметил чиновник.
В Киевводоканале обнародовали новые цены для жителей города. В июле тариф повысится на 10,75 грн (вместе с НДС) — в общей сложности до 41,136 грн за кубометр:
- централизованное водоснабжение — до 22,8 грн/куб. м. вместе с НДС;
- централизованный водоотвод — до 18,2 грн/куб. м. вместе с НДС.
Причины подорожания
Как пояснили в Нацкомиссии, пересмотр цен обусловлен ростом стоимостью его составляющих, в том числе на электрическую энергию.
Во время первого этапа на рост тарифов повлияли:
- более высокие цены на электроэнергию;
- удорожание реагентов;
- изменение объема реализации.
Во время второго этапа в тариф также заложат:
- более высокий уровень оплаты труда;
- расходы по исполнению обязательств по международным кредитным соглашениям.
При этом на потребителей, которым предоставляют субсидии, повышение не повлияет, ведь им автоматически пересчитают суммы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.
Так мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.