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Новые тарифы для водоканалов: как изменятся цены с 1 июля

30 июня 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новые тарифы для водоканалов — как изменятся цены с 1 июля
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 июля 2023 года стартует первый этап подорожания централизованного водоснабжения и водоотведения. В общей сложности волн повышения будет две.

Это предусмотрено решением Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся цены

Так, вода станет дороже 88 водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн.

Согласно постановлению регулятора, ожидается рост:

  • 1 июля 2023 года — первый этап;
  • 1 сентября 2023 года — второй этап.

В два этапа повысят тарифы для 12 предприятий:

  • Винницаоблводоканал;
  • Житомирводоканал;
  • Новомосковск водоканал;
  • Днепро-Западный Донбасс;
  • Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;
  • Днепр-Кировоград;
  • Дрогобычводоканал;
  • Тернопольводоканал;
  • Черкассыводоканал;
  • Черниговводоканал;
  • Броварытепловодоэнергия;
  • Укрзализныця.

В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях оставят старые тарифы.

По словам члена НКРЭКУ Руслана Кайдаша, решение Нацкомиссии предусматривает рост платежки на воду и водоотвод для среднестатистической семьи примерно на 60 гривен.

"То есть это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества", — отметил чиновник.

В Киевводоканале обнародовали новые цены для жителей города. В июле тариф повысится на 10,75 грн (вместе с НДС) — в общей сложности до 41,136 грн за кубометр:

  • централизованное водоснабжение — до 22,8 грн/куб. м. вместе с НДС;
  • централизованный водоотвод — до 18,2 грн/куб. м. вместе с НДС.

Причины подорожания

Как пояснили в Нацкомиссии, пересмотр цен обусловлен ростом стоимостью его составляющих, в том числе на электрическую энергию.

Во время первого этапа на рост тарифов повлияли:

  • более высокие цены на электроэнергию;
  • удорожание реагентов;
  • изменение объема реализации.

Во время второго этапа в тариф также заложат:

  • более высокий уровень оплаты труда;
  • расходы по исполнению обязательств по международным кредитным соглашениям.

При этом на потребителей, которым предоставляют субсидии, повышение не повлияет, ведь им автоматически пересчитают суммы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Так мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.

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