В Україні зросли тарифи на електрику — скільки заплатимо у липні

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

Українці з 1 липня 2023 року отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.

Про те, як зміняться тарифи у липні, розповідають Новини.LIVE.

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Підвищення тарифів на електрику

Так, за червень доведеться заплатити більше, адже вартість електроенергії суттєво зросла — до 2,64 грн/кВт-год. На відміну від попередньої системи, новий тариф не залежатиме від обсягів споживання ресурсу. Раніше населенню потрібно було платити за електроенергію за диференційованими тарифами 1,44 та 1,68 грн/кВт-год (за менший та більший обсяги споживання).

У Національній комісії з державного регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішили встановити єдину ціну, яку платитимуть і вразливі, заможні категорії громадян. За підрахунками експертів, кінцева сума за спожиту електрику підвищиться на близько 250 грн.

Також Нацкомісія підвищила граничні ціни ("прайс-кепи") на ринку електроенергії, встановивши у межах 3 тисячі — 7,2 тисячі грн за МВт-год. Верхня межа ціни на електричну енергію у нічний час зросте на 50%, у денний час підвищиться на 25%, у вечірній піковий час споживання ресурсу максимальна ціна збільшиться на 80%.

Очікувалося, що максимум становитиме 5,4 тисячі грн за МВт-год. Обмеження вартості електроенергії для бізнесу встановлені з липня 2019 року, коли в країні запрацював механізм гуртового ринку електричної енергії. Експерти передбачають, що підвищення тарифів для бізнесу позначаться на цінах на полицях магазинів.

Українці можуть платити менше

Громадяни можуть заощаджувати на електроенергії за допомогою двозонних та тризонних тарифів. Через багатотарифний засіб обліку у не піковий час (з 23:00 вечора до 07:00 ранку) споживання електрику коштуватиме в рази дешевше. Рекомендують основне навантаження на мережу робити у нічний час, а вдень — заощаджувати.

Що ще варто знати

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Тако ми писали, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% від заданого плану.