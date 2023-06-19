Продукти, вода та пальне — що чекає на ціни в липні

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати деякі комунальні послуги та продукти, а також бензин та дизельне паливо.

Новини.LIVE розповідають, яка очікується ситуація з цінами.

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Тарифи на воду

Українців ще з початку цього року почали готувати до того, що ціни на холодну воду будуть інші, адже цей тариф переглядали останній раз ще до війни. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг планувала затвердити нові ціни 31 травня, однак засідання перенесли.

Регулятор наголосив, що підвищення тарифів є терміновою необхідністю з економічної та технічної точки зору. У документі про обґрунтування необхідності підвищення тарифів наголошується, що у великих містах вартість води має зрости у середньому на 30% для 35 водоканалів. Тарифи не чіпатимуть лише у Херсонській, Миколаївській, Харківській областях.

Ціни на холодну воду у регіонах відрізнятимуться, адже тариф на воду залежить від місця населених пунктів, кількості споживачів, розгалуженості мережі та ще низки факторів.

Зокрема, пропонують, що для Вінниці зросте ціна на воду з 25,62 до 47,75 гривні за один кубометр, для Луцька — з 28,41 до 32,24, для Дніпра — з 31,36 до 38,79. Жителі столиці будуть змушені платити не 30,38, а 40,46 гривні за кубометр.

При цьому ймовірність того, що тарифи підвищать, висока, адже самі водоканали просять регулятор зробити це з 1 липня для нормального функціонування системи водопостачання.

Бензин та дизпаливо

З 1 липня можливе підвищення ПДВ до 20% та повернення довоєнного акцизу, що неминуче призведе до зростання цін на пальне на 7-10 гривень. Парламент скасував акциз на бензин, дизпаливо та скраплений газ, знизив ставку ПДВ із 20% до 7% на початку війни, проте восени минулого року акцизи частково повернули. На дизель та бензин встановили єдину ставку у розмірі 100 євро за 1 тис. літрів. На авто газ — 52 євро за 1 тис. літрів. Тоді як дія податкових пільг добігає кінця наприкінці червня 2023 року.

Щодо акцизу, то для бензинів планують повернути ставку 213 євро за 1 тис. літрів, для дизелю — 139,5 євро, для автогазу — залишити на рівні 52 євро.

За словами власника мережі АЗС Prime Дмитра Льоушкіна, наслідком набуття чинності норм законодавства, які передбачають повернення ставки ПДВ та акцизів на пальне на довоєнний рівень, стане черговий виток тотального подорожчання в країні. Зокрема, можуть зрости тарифи на перевезення, "розігріється" інфляція, повернуться корупційні та сірі схеми, а найбільший удар припаде на аграріїв під час жнив.

Продукти харчування

У Національному банку України (НБУ) також не виключають зростання цін в країні. Теракт на Каховській ГЕС у перспективі може негативно позначитися на інфляції поточного року. Регулятор зауважив, що сільськогосподарським землям на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині загрожує посуха, яка вже зараз може зменшити врожайність соняшнику, овочів та низки фруктів. Від дій російських окупантів постраждали підприємства.

За прогнозом НБУ, теракт посилить цьогорічну інфляцію на рівні 0,3 в. п.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві аграрної політики та продовольства України розповіли, як вплине на ситуацію з агропродуктами підрив Каховської ГЕС. Там зазначили, що очікують на певний дефіцит.