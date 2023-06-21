Новые тарифы на электричество ударят по ценам: какие продукты подорожают
В Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса поднимутся цены в магазинах. Неизбежное подорожание ожидает те продукты и товары, на производство которых уходит много электроэнергии.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как изменились тарифы на электричество
С июня 2023 года в стране действует обновленный тариф для населения. Цену повысили с 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч до единого тарифа в 2,64 грн/кВт-ч.
Также Нацкомиссия приняла решение о повышении тарифа на распределение электрической энергии. Стоимость может вырасти с 24% до 50%. Обновят тарифы в два этапа: в июне и июле-декабре.
До конца июня предельные цены ("прайс-кепы") на рынке электроэнергии таковы:
- 2 тыс. грн/МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);
- 4 тыс. грн/МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).
В то же время новые максимальные тарифы установят на уровне:
- 2,706 тыс. грн/МВт-ч — для минимальной нагрузки;
- 5,413 тыс. грн/МВт-ч — для максимальной нагрузки.
Влияние новых тарифов на рост цен
Как рассказали аналитики, повышение цен на электроэнергию для бизнеса приведет к удорожанию некоторых бытовых товаров и продуктов. По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в зависимости от вида продукции цены могут подскочить на 5-15%.
Особенно удорожание отразится на продуктах и товарах, на производство которых уходят значительные объемы электроэнергии. В качестве примера это может быть хлеб и вся хлебобулочная продукция, молочные продукты, а также одежда, на пошив которой тратится много электричества.
Как изменились цены в мае
По данным Госпродпотребслужбы, в Украине и без повышения тарифов продолжают повышаться цены на полках магазинов. В частности, только в прошлом месяце зафиксировали рост средней розничной стоимости таких продуктов:
- капуста белокочанная — на 67,7%;
- морковь — на 35,2%;
- картофель — на 23,8%;
- свекла — на 16,5%;
- лук репчатый — на 16,3%;
- батон — на 11,6%;
- хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;
- крупа овсяная — на 8,8%;
- молоко — на 3,6%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать некоторые коммунальные услуги и продукты.
Также мы писали, что, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.