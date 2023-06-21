Новые тарифы на электричество ударят по ценам – какие продукты подорожают

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: google.com

В Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса поднимутся цены в магазинах. Неизбежное подорожание ожидает те продукты и товары, на производство которых уходит много электроэнергии.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменились тарифы на электричество

С июня 2023 года в стране действует обновленный тариф для населения. Цену повысили с 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч до единого тарифа в 2,64 грн/кВт-ч.

Также Нацкомиссия приняла решение о повышении тарифа на распределение электрической энергии. Стоимость может вырасти с 24% до 50%. Обновят тарифы в два этапа: в июне и июле-декабре.

До конца июня предельные цены ("прайс-кепы") на рынке электроэнергии таковы:

2 тыс. грн/МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);

4 тыс. грн/МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).

В то же время новые максимальные тарифы установят на уровне:

2,706 тыс. грн/МВт-ч — для минимальной нагрузки;

5,413 тыс. грн/МВт-ч — для максимальной нагрузки.

Влияние новых тарифов на рост цен

Как рассказали аналитики, повышение цен на электроэнергию для бизнеса приведет к удорожанию некоторых бытовых товаров и продуктов. По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в зависимости от вида продукции цены могут подскочить на 5-15%.

Особенно удорожание отразится на продуктах и товарах, на производство которых уходят значительные объемы электроэнергии. В качестве примера это может быть хлеб и вся хлебобулочная продукция, молочные продукты, а также одежда, на пошив которой тратится много электричества.

Как изменились цены в мае

По данным Госпродпотребслужбы, в Украине и без повышения тарифов продолжают повышаться цены на полках магазинов. В частности, только в прошлом месяце зафиксировали рост средней розничной стоимости таких продуктов:

капуста белокочанная — на 67,7%;

морковь — на 35,2%;

картофель — на 23,8%;

свекла — на 16,5%;

лук репчатый — на 16,3%;

батон — на 11,6%;

хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;

крупа овсяная — на 8,8%;

молоко — на 3,6%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать некоторые коммунальные услуги и продукты.

Также мы писали, что, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.