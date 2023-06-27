Обновленные тарифы с 1 июля — как изменятся суммы в платежках

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.

Как изменится стоимость коммунальных услуг в июле, рассказывают Новини.LIVE.

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Тарифы на электричество

Цену на электроэнергию для населения повысили с 1 июня до 2,64 грн/кВт*ч. Обещают не менять до конца текущего года. В то же время избежать удара повышения можно избежать благодаря двухзонному и трехзонному тарифам. Для этого необходимо установить специальные счетчики.

Так, двухтарифные счетчики работают как "день — ночь", то есть в дневное время электричество дороже, а в ночное — дешевле. Тритарифные позволяют платить меньшие суммы не в пиковые часы потребления, однако большие – в пиковые.

Тарифы на газ

Тарифы на голубое топливо НАК "Нафтогаз Украины" утвердил на целый год (до 1 мая 2024 года) на уровне 7,96 грн за куб. метр. Услугами компании пользуется 98% потребителей.

Стоимость газа других поставщиков такова: от 7,7 до 9,99 грн. за куб. метр. Самую выгодную цену предлагает столичная компания "ЕРУ Людям", а самая высокая — газоснабжающая компания в Киеве "СветГаза".

Тарифы на холодную воду

С 1 июля текущего года в ряде крупных городов может подорожать водоснабжение и водоотвод. Повышение тарифа несколько раз откладывали, в том числе с 1 января и с 1 марта. Сейчас в Ассоциации "Укрводоканалекология" призывают власти с 1 июля 2023 года повысить тариф на водоснабжение и водоотвод на минимум 33%.

При этом тарифы на водоснабжение могут значительно отличаться после повышения в зависимости от водоканала от 10% до 40%.

Ожидается, что в столице тариф повысится с 30,38 до 40,46 гривны (вместе с НДС), в Одессе — с 35,15 до 44,86 гривны за куб. м. с НДС, в Виннице — с 25,62 до 47,75 гривны за куб. м. (вместе с НДС), в Днепре — с 31,36 до 38,79 гривны за куб. м. (вместе с НДС).

В то же время, как тарифы в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях предлагают не трогать.

В Ассоциации объясняют, что коммунальные предприятия выступают за немедленное повышение тарифов на холодную воду из-за углубления убыточности водопроводной отрасли на фоне войны. Только в 2022 году убытки составили 4,5 млрд грн, а в этом году — почти 3,5 млрд грн. Единственным источником финансирования деятельности водоканалов является расчет за потребление услуги.

Последний раз тариф для водоканалов пересматривали еще до войны — в конце 2021 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать продукты, бензин и дизельное топливо.

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.