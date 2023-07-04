Оплата коммуналки — украинцы имеют право на 50% скидку

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только наиболее уязвимые категории населения.

Об этом сообщается на портале ПФУ.

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Кто имеет право на скидку в 50%

Как отмечают в Пенсионном фонде, на льготу по оплате коммунальных услуг имеют право многодетные семьи. При этом такую помощь государство оказывает независимо от вида жилья, где они проживают, а также формы собственности на него. Речь идет о семьях, где есть трое и больше детей. Скидку можно получить на:

жилье в рамках норм, предусматриваемых законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающей в помещении/доме, и плюс 10,5 кв. метра на семью сверху);

коммунальные услуги (снабжение газа, электроснабжение, ряд других услуг);

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд (в рамках норм и социальных нормативов, установленных правительством);

топливо (если в доме нет центрального отопления).

Указанную льготу могут предоставить при условии, что общий объем среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев (в расчете на одного члена), не больше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В этом году это 3,76 тыс. грн.

Как получить 50% скидку на коммуналку

Граждане должны предоставить документ, подтверждающий право многодетной семьи на получение льгот. Речь идет о специальном удостоверении.

Подавать документы нужно в Пенсионный фонд одним из следующих способов:

обратившись в сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующих тергромад, центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

по почте в адрес органа фонда;

дистанционно — через сайт е-услуг ПФУ, мобильное приложение фонда или портал госуслуг "Дія".

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине семьям, тратящим на жилищно-коммунальные услуги более 15% дохода, оказывают государственную помощь в виде субсидий. Однако есть еще ряд критериев, кроме уровня материального состояния, влияющих на такое право.

Также мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.