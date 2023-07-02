Субсидії в Україні — розмір допомоги збільшать у липні

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили про те, що частині українців переглянуть розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Причиною цього є зростання тарифів в країні.

Про це розповів член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

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Розмір субсидій оновлять у липні

За словами посадовця, житлові субсидії переглянуть частині українців, і пов’язано це з підвищенням тарифів на електроенергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.



Він зауважив, що всі водоканали мають сконтактувати з Пенсійним фондом України (ПФУ) для оперативного перерахунку.



"Прохання водоканалам у зв'язку з тим, що змінюються тарифи, скомунікувати з Пенсійним фондом України, який є координатором з надання пільг та субсидій, щоб оновити дані щодо тарифів на водопостачання та оперативніше відкоригувати розміри субсидій", — повідомив Руслан Кайдаш.

Посадовець додав, що завдяки субсидіям найменш забезпечені українці не відчують фінансового навантаження від підвищення тарифів.

Нові ціни на електрику та воду

Українцям у липні доведеться заплатити більше, адже вартість електроенергії у червні суттєво зросла — до 2,64 грн/кВт-год. На відміну від попередньої системи, новий тариф не залежить від обсягів споживання ресурсу. Раніше треба було платити за електрику за диференційованими тарифами 1,44 та 1,68 грн/кВт-год (за менший та більший обсяги споживання).

Водночас громадяни можуть заощаджувати на електроенергії за допомогою двозонних та тризонних тарифів. З 23:00 вечора до 07:00 ранку вартість електрики коштує дешевше.

Також в Україні з 1 липня 2023 року подорожчало централізоване водопостачання та водовідведення. Загалом хвиль підвищення буде дві. Вода стане дорожчою для низки водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст у середньому на 33%. Для деяких водоканалів відбулося зростання вище середнього, саме для них і буде кілька хвиль.

Зокрема, Київводоканалі у липні підвищив тариф на 10,75 грн (разом з ПДВ), до 41,136 грн за кубометр. У Херсонській, Миколаївській, Харківській областях діятимуть старі тарифи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.