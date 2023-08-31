Рахунки за комуналку — як передати дані електролічильника з-за кордону

Прилад обліку. Фото: google.com

Українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію. Відомо, як за фізичної неможливості щомісяця знімати показання, передати дані з електролічильників.

Про це розповіли у компанії Yasno.

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Як передати дані з електролічильника

Як зазначають фахівці, якщо людина перебуває за кордоном, а вдома залишився хтось чи квартиранти, то передавати дані можуть вони. Фіксувати та передавати інформацію вони мають за два дні до кінця кожного місяця та упродовж трьох днів наступного.

У разі, якщо у квартирі ніхто не проживає, а електроприлади відключені, то потрібно передавати щомісяця одні й ті ж значення.

Якщо ж у квартирі ніхто не проживає, проте працює якась техніка (як приклад, холодильник тощо) і відбувається мінімальне споживання ресурсу, то необхідно до останніх зафіксованих показань додавати щомісяця приблизну кількість кіловат. Коли людина повернеться, їх можна підкоригувати.

Також передавати інформацію клієнти можуть швидко та легко онлайн, за допомогою сервісів Yasno:

через особистий кабінет;

у мобільному застосунку;

через чатботи у Viber, Telegram;

у формі на сайті Yasno;

через особисті повідомлення на сайті Yasno у Facebook.

У компанії зауважують, що постачальник не володіє даними — виїхав клієнт за кордон чи ні, тому відповідальність за передачу інформацію несе власник оселі.

"Якщо показання передаються у будь-який інший день місяця, а не у встановлені терміни, або не передаються взагалі, то нарахування відбувається за іншою формулою. І звідти й починаються усі скарги про некоректні суми в рахунках, адже тоді для розрахунку береться не фактичне, а середньодобове споживання", — додали в Yasno.

Задля отримання достовірних рахунків за фактично спожиту електрику треба вчасно передавати показання.

Що ще варто знати

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