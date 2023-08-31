Счета за коммуналку — как передать данные электросчетчика из-за границы

Прибор учета. Фото: google.com

Украинцы, находящиеся за рубежом, обязаны оплачивать счета за электрическую энергию. Известно, как при физической невозможности ежемесячно снимать показания, передать данные с электросчетчиков.

Об этом рассказали в компании Yasno.

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Как передать данные с электросчетчика

Как отмечают специалисты, если человек находится за границей, а дома остался кто-нибудь или квартиранты, то передавать данные могут они. Фиксировать и передавать информацию они должны за два дня до конца каждого месяца и в течение трех дней.

В случае, если в квартире никто не проживает, а электроприборы отключены, то нужно передавать ежемесячно одни и те же значения.

Если же в квартире никто не проживает, однако работает какая-то техника (например, холодильник и т.п.) и происходит минимальное потребление ресурса, то необходимо к последним зафиксированным показаниям прибавлять ежемесячно приблизительное количество киловатт. Когда человек вернется, их можно подкорректировать.

Также передавать информацию клиенты могут быстро и легко онлайн, с помощью сервисов Yasno:

через личный кабинет;

в мобильном приложении;

через чаты в Viber, Telegram;

в форме на сайте Yasno;

через личные сообщения на сайте Yasno в Facebook.

В компании отмечают, что поставщик не владеет данными — уехал ли клиент за границу или нет, поэтому ответственность за передачу информацию несет владелец дома.

"Если показания передаются в любой другой день месяца, а не в установленные сроки, или не передаются вообще, то начисления производятся по другой формуле. И оттуда и начинаются все жалобы о некорректных суммах в счетах, ведь тогда для расчета берется не фактическое, а среднесуточное потребление", — добавили в Yasno.

Для получения достоверных счетов за фактически потребленное электричество нужно своевременно передавать показания.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.