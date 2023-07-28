Коммунальные счета - Нафтогаз предупредил о важных изменениях

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.

Об этом проинформировала пресс-служба ГК "Нафтогаз".

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Получение субсидии на газ

Как отметили в компании, в этом году правительство решило упростить механизм предоставления субсидий. Так, если граждане не могут оплачивать коммунальные услуги, субсидию можно оформить оперативно без справки о доходах. Для этого просто нужно подать заявление.

Сделать это можно:

в личном онлайн-кабинете в мобильном приложении и на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП);

на сайте "Дія";

по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда;

в центрах предоставления админуслуг.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество, серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта), ИНН, дату рождения, адрес, членов домохозяйства, IВАN и номер телефона.

Большинству домохозяйств автоматически пролонгируют выплаты, однако некоторым семьям нужно будет повторно обратиться за госпомощью. Речь идет о таких случаях:

в составе домохозяйства есть задекларированные лица;

субсидию предоставляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту фактического проживания;

количество граждан, фактически проживающих, меньше количества зарегистрированных;

субсидия нужна на закупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

аренда жилья.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство улучшит механизм проверки получателей помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг. После чего предоставление субсидий станет более адресным.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.