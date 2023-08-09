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Оплата за электричество может быть завышена: украинцам сделали важное предупреждение

9 августа 2023 22:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оплата за электричество может быть завышенной – важное предупреждение
Электрический счетчик. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, допустившие ошибку при передаче показателей электросчетчика, могут ее исправить. Есть несколько вариантов.

Об этом рассказали в компании по снабжению электроэнергией YASNO.

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Как исправить неправильные данные

Там отметили, что граждане должны платить только за фактически потребленную электрическую энергию. При этом сообщать корректные данные счетчика необходимо ежемесячно с 1 по 3 число.

В компании отмечают, что бывают случаи, когда во время передачи информации из счетчика произошла неразбериха. В частности, речь может идти о неправильных данных по показаниям день/ночь. В результате коммунальная платежка за потребленную электрическую энергию придет с неправильными начислениями. Однако это можно предотвратить, если вовремя обратиться к поставщику.

Те, кто пользуется услугами YASNO, могут таким образом исправить неверные данные:

  1. позвонив в центр поддержки YASNO по телефонам (044/067/066/093) 277-18-18;
  2. написать в "личные" на странице YASNO в соцсети Facebook или отправить сообщение на е-адрес: [email protected];
  3. лично обратиться в энергоофис поставщика.

Потребителям доступны несколько способов передачи показателей счетчика:

  • через личный кабинет;
  • мобильное приложение;
  • контакт-центр или форму на сайте;
  • Viber-бот YASNO-online и в соцсети Facebook.

Сколько сейчас платят украинцы за электричество

В Украине с июня 2023 года повысили тарифы на электроэнергию для населения, и планов по очередному изменению цен до окончания отопительного сезона у власти нет. Сейчас граждане платят единый тариф на электрическую энергию — 2,64 гривны за каждый киловатт-час независимо от объема потребления ресурса.

Несмотря на увеличение тарифа, есть способы избежать дополнительных затрат при потреблении электроэнергии. Можно использовать двухзонные и трехзонные тарифы. Двухтарифный работает как "день — ночь", где ресурс стоит днем дороже, а ночью дешевле. Трехтарифный счетчик позволяет платить меньше в непиковое время потребления, но больше — в пиковое.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.

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