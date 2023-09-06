Електрика в Україні — у низці регіонів розробили графіки відключень

Працівник енергосфери. Фото: Укренерго

В Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Про те, в яких містах триває інтенсивна підготовка, повідомляють Новини.LIVE.

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Підготовка до віялових відключень

У НЕК "Укренерго" вже попередили, що енергетики не можуть пообіцяти українцям легкої зими, однак переконані, що енергосистема країни вистоїть.

Дніпро

Зокрема, у Дніпрі готуються до віялових відключень електричної енергії. У ДТЕК Дніпровські електромережі заявили, що відключень електрики взимку — не уникнути. Фахівці доклали максимум зусиль, щоб обладнання не виходило з ладу під час відключень. Очікується, що електрики може не бути по 4 – 8 годин на добу.

Вінниччина

"Вінницяобленерго" заявляє, що графіки відключень можливі у разі дефіциту генерації та аварійних ситуацій. Електрику можуть вимикати для нормального режиму роботи об'єднаної енергосистеми країни. Тривалість знеструмлення може становити 2-4 години на добу.

Івано-Франківщина

"Прикарпаттяобленерго" повідомляє, що в області запровадять шість черг графіків погодинних відключень електроенергії, які погоджені з обласними військовими адміністраціями. Скільки може не бути світла — поки що не уточнюють.

Львівщина

Очікується, що графіки відключення електроенергії почнуть діяти із жовтня. "Львівобленерго" поінформує споживачів про приналежність до певних груп у таких графіках. Тривалість відсутності електрики також поки невідома.

Полтавщина

В Полтавській ОВА попереджають, що у випадку нестачі електроенергії у регіоні введуть шість черг відключення електрики. Про графік повідомлять, коли почнеться опалювальний сезон.

Хмельниччина

"Хмельницькобленерго" заявило, що також ймовірні погодинні відключення світла найближчої зими. Зараз триває розробка відповідних графіків. Вони також матимуть шість черг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) звернулися до Національної енергетичної компанії "Укренерго". Просять невідкладно відзвітувати про причини, чому вдавалися до аварійної допомоги для балансування об'єднаної енергосистеми у липні-серпні поточного року.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.